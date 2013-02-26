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    26 февраля 2013

    Гигантский смартфон ZTE Grand Memo — Snapdragon 600 и экран диагональю 5,7 дюйма: 1280 х 720 точек и камера 13 Мп

    22:5815

    Теплопроводность термопасты be quiet! DC1 заявлена равной 7,5 Вт/(м∙К): Термопаста be quiet! DC1 ориентирована на любителей разгона и не только

    21:5518

    Портативная акустическая система Barnes & Noble Nook Audio BT500 замечена на сайте FCC : Акустическая система Barnes & Noble Nook Audio BT500 оснащена интерфейсом Bluetooth

    20:472

    Ассортимент Micron пополнили твердотельные накопители P410m с интерфейсом SAS: Выпуск и поставки накопителей Micron P410m с интерфейсом SAS 6 Гбит/с по каналам OEM уже начались

    19:251

    Смартфон Sony под управлением Firefox OS появится в 2014 году: Sony станет пятой компанией-производительницей смартфонов под управлением Firefox OS

    17:5912

    MSI выбрала для системных плат звуковые технологии Creative Sound Blaster Cinema: Игровые системные платы MSI с поддержкой Creative Sound Blaster Cinema будут представлены на выставке CeBIT 2013

    17:1017

    LG представила самую маленькую в мире беспроводную зарядку для смартфонов: Диаметр круглого устройства - 6,98 мм

    16:3015

    Сегмент HTPC пополнился новыми платами ASUS для процессоров AMD и Intel: Платы ASUS B75M-A, H61M-PLUS, H61M-A/USB3, H61M-A, A85XM-A, A55M-A/USB3 и A55M-A имеют форм-фактор microATX

    16:2610

    ECS обновляет моноблочные ПК G24: О цене и сроке начала продаж обновленной модели ECS G24 данных пока нет

    15:10

    Карточки памяти Toshiba microSDHC с поддержкой технологии SeeQVault предназначены для видеозаписей высокой четкости: Под названием SeeQVault кроется технология защиты материалов в цифровой форме

    13:4816

    Colorful подготовила разогнанный вариант видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan: Тактовая частота GPU более чем на 100 МГц выше, чем у референсного устройства

    12:5912

    Intel выступит контрактным производителем 14-нанометровых чипов Altera: В Intel не исключают возможность контрактного выпуска процессоров

    10:2012

    Maxthon v.4.0.3.6000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:202

    Caterpillar B15 — защищенный смартфон под управлением Android 4.1: Новинка пришла на смену модели B10

    09:5715

    Image Tuner v.4.0 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    09:45

    Huawei Ascend G526 — смартфон среднего уровня с интегрированным модемом LTE: Аппарат оснащен двухъядерным CPU и дисплеем IPS

    09:403

    CCleaner Free v.3.28 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:10

    ASUS Fonepad — 7-дюймовый планшет на платформе Intel Lexington, позволяющий звонить: Купить устройство в Европе можно будет уже в апреле

    08:5921

    CrystalDiskInfo v.5.4.0a - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    08:35

    Intel готовит к выпуску процессор Core i3-3250 на ядре Ivy Bridge-M-2: Дата выхода Core i3-3250 пока неизвестна

    08:003

    Trend Micro представляет новую платформу мобильной безопасности с функциями защиты учетной записи Facebook: Вышла обновленная платформа Trend Micro Mobile Security

    08:00

    Планшет Fujitsu Stylistic M702 в защищенном исполнении стоит от 999 евро: Планшет Fujitsu Stylistic M702 работает под управлением ОС Android

    07:305

    Модем Intel XMM 7160 поддерживает LTE, DC-HSPA+ и EDGE: Модем Intel XMM 7160 рассчитана на работу в 15 диапазонах LTE

    07:002

    Компания Intel привезла на MWC 2013 платформу Clover Trail+: Платформа Clover Trail+ представлена двухъядерными процессорами Intel Atom Z2580, Z2560 и Z2520

    00:149

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