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    5 февраля 2013

    В Сети появились характеристики смартфона HTC Facebook phone: Как сообщается, аппарат дебютирует во втором квартале

    23:485

    Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy Young и Galaxy Fame: Новинки будут предложены как в версиях с поддержкой двух SIM, так и одной

    17:5543

    G.Skill называет Trident X F3-2800C11Q-32GTXD самым быстрым набором памяти DDR3-2800 объемом 32 ГБ: Модули в наборе Trident X DDR3-2800 работают с задержками C11-13-13-35

    14:4318

    Gelid Solutions выпускает корпусные вентиляторы Silent 4, 7, 14 и 14 PWM: Цена Silent 4 — $5, Silent 7 — $5, Silent 14 — $7, Silent 14 PWM — $12

    13:102

    Представлена новая версия пакета Futuremark 3DMark, совместимая с Windows 8: Базовая редакция Futuremark 3DMark доступна бесплатно

    12:4424

    DesktopOK v.3.45 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    11:302

    WinMerge v.2.14.0 - бесплатная утилита для сравнения текстовых файлов: Бесплатная утилита для сравнения текстовых файлов

    10:552

    XMedia Recode v.3.1.4.5 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    10:201

    Смартфон Huawei 4Afrika — переименованный Ascend W1 для стран Африканского континента: Поначалу аппарат будет продаваться в семи странах континента

    09:5519

    Clipdiary v.3.5 - утилита для облегчения работы с буфером обмена Windows: Небольшая утилита, предназначенная для облегчения работы с буфером обмена Windows

    09:45

    На выставке Mobile World Congress 2013 компания Huawei представит смартфоны Ascend P2 и Ascend P2 mini: Ascend P2 получит четырехъядерный процессор, Ascend P2 mini — двухъядерный

    09:153

    KeePass Password Safe v.2.21 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    09:10

    Panasonic скоро планирует выпустить объективы 43mm F1.2 и 150mm F2.8 системы Micro Four Thirds: Кроме того, были показаны образцы объектива 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH. Mega OIS

    09:00

    AdwCleaner v.2.110 - бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО: Бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО

    08:35

    Fujitsu добилась успеха в разработке высокоскоростной альтернативы протоколу TCP: Программным путем удалось ускорить передачу файлов на большое расстояние в 30 раз

    08:3060

    AU Optronics пробует выпускать дисплеи Retina для планшетов Apple iPad mini 2: Дисплей — область, где iPad mini уступает «большому» планшету iPad

    08:0014

    "Сканфон" – оплата квитанций ЖКХ через iPhone: "Мобильные платежные сервисы" объявляет о том, что "Платежный сканер ЖКХ" доступно для iPhone

    08:00

    Ассортимент Shuttle пополнился неттопами XS3500V3L, XS3500GSV3L и XS3600V: Все три комплектуются процессором Intel Atom D2550

    07:559

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.34 для Android: В приложении появилась возможность удалять кошельки

    01:48

    Evernote Hello 2.0 для iOS с новым интерфейсом: Evernote Hello основан на трех фундаментальных способах запоминания, которыми пользуется наш мозг

    01:25

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