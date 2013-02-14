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    14 февраля 2013

    В ARM считают возможным появление смартфонов и планшетов стоимостью $100: Основой недорогого смартфона или планшета в ARM видят четырехъядерный процессор на ядре Cortex-A7

    22:5433

    Мобильные процессоры Haswell стали доступны для предзаказа: 400 и 600 долларов

    22:1426

    Micron выпускает самую маленькую в мире микросхему флэш-памяти TLC NAND плотностью 128 Гбит: Память типа TLC NAND предназначена для использования в картах памяти и флэшках

    21:569

    Logitech C930e – web-камера с 90-градусным углом обзора для бизнес-пользователей: Web-камера Logitech C930e поддерживает стандарты кодирования видео H.264 SVC и UVC 1.5

    21:4310

    Флэшки Green House PicoDrive J3 с интерфейсом USB 3.0 в режиме чтения развивают скорость до 150 МБ/с: В серию флэш-накопителей Green House PicoDrive J3 вошли модели объемом до 128 ГБ

    21:308

    Hewlett-Packard, возможно, выпустит планшет на Android и Tegra 4 в ближайшие полгода: Пока лишь слухи

    20:3712

    Системная плата GIGABYTE GA-E350N-WIN8 выполнена на базе APU AMD E350 и чипсета A45: Модель поддерживает полный набор функций ОС Windows 8, включая режим быстрой загрузки Fast Boot

    17:104

    Music PlayerPro 2.62 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    14:57

    Учёные нашли способ увеличить ёмкость Li-ion аккумуляторов втрое и сократить время зарядки до 10 минут: Секрет заключается в использовании пористых кремниевых наночастиц вместо традиционных графитовых анодов

    14:5039

    Pidgin v.2.10.7 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    13:153

    Winamp 1.4.8 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    12:43

    Новая версия клиента Twitter 3.7.1 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    12:41

    Агент Mail.Ru 3.2.755 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    12:40

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.5.7 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    12:40

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.17: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:05

    Adobe Flash Player v.11.6 Final - флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    11:30

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.2.105 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    10:55

    В Государственной Думе обсудили стратегию регулирования Интернета: 12 февраля 2013 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялся Экспертный совет по интернету

    10:20

    Symantec: поддельные письма от FedEx доставляют Trojan.Smoaler: Symantec сообщает о появлении поддельных электронных писем от FedEx.

    09:45

    YoWindow 3S отражает погоду в живых пейзажах: «РепкаСофт» объявила о выходе YoWindow 3S

    09:10

    NVIDIA отчиталась за 2013 финансовый год : Чистый доход NVIDIA за год составил 562,5 млн. долларов

    09:008

    Выпущено новое поколение средств контент-фильтрации от Entensys: Entensys сообщает о разработке нового поколения средств контент-фильтрации для образовательных учрежедений, бизнеса и интернет-провайдеров

    08:35

    Apple не удалось отобрать у бразильской компании Gradiente Eletronica торговую марку iPhone: Бразильские регуляторы не считают, что Apple имеет исключительные права на марку iPhone

    08:3012

    По подсчетам Gartner, Apple и Samsung контролируют 52% мирового рынка смартфонов: Рынок сотовых телефонов в 2012 году сократился на 1,7%, утверждают аналитики Gartner

    08:003

    Почта Mail.Ru раскроет маcкировку спамеров с помощью DMARC: Почта Mail.Ru стала первым в рунете почтовым сервисом, поддерживающим стандарты DMARC

    08:002

    Игровой ноутбук Gigabyte P2742G появился в продаже по цене £930: Пока в ограниченном количестве

    00:2719

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