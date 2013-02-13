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    13 февраля 2013

    MSI GeForce GTX 680 Lightning L — «дефорсированный» вариант модели GTX 680 Lightning: По сравнению с предшественницей, тактовая частота GPU новинки на 91 МГц меньше

    23:412

    Apple обновляет MacBook Pro с дисплеем Retina — новые процессоры и цены: Цены на 13-дюймовый MacBook Pro Retina стартуют с отметки $1499

    20:05118

    Новая флагманская однопроцессорная видеокарта NVIDIA будет представлена 18 февраля: Количество видеокарт на базе GeForce Titan будет ограничено

    18:4018

    Появились новые подробности о SoC Intel Atom ValleyView: Некоторые модели Intel Atom ValleyView можно будет эксплуатировать при температурах от -40 °C до +110 °C

    16:108

    Революция отменяется: Intel корректирует планы в отношении процессоров Kittson: Производитель решил скорректировать планы развития Intel Itanium

    15:3522

    Canon обещает бесплатно добавить в камеру EOS-1D C возможность съемки видео в разрешении 4K с кадровой частотой 25 к/с: Будет ли доступно обновление Canon EOS-1D C европейским потребителям — неизвестно

    14:0540

    Внешний накопитель WD MyBook AV-TV оснащен портами USB 3.0 и eSATA: Внешний накопитель WD MyBook AV-TV рассчитан на прямое подключение к телевизору

    13:181

    Начались продажи универсальных водоблоков для GPU EK-VGA Supremacy HWBOT Edition: Водоблок EK-VGA Supremacy HWBOT Edition стоит 73,95 евро

    13:031

    Анонсирован выпуск смартфона LG Optimus G Pro с экраном размером 5,5 дюйма: Выход нового варианта смартфона LG Optimus G Pro намечен на конец февраля

    12:4316

    Kaspersky TDSSKiller v.2.8.16 - утилита для удаления опасных руткитов: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:40

    PhraseExpress v.9.0.168 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода текста

    12:051

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.13.1.1 - программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    11:30

    save2pc Light v.4.27 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    10:55

    Dexpot v.1.6.6 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    10:20

    Панорамный монитор Dell UltraSharp U2913WM характеризуется соотношением сторон 21:9: Размер экрана Dell UltraSharp U2913WM — 29 дюймов по диагонали

    09:5042

    Total Uninstall v.6.2.3 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    09:45

    Nokia продает офис в Оулу за 30,5 миллиона евро: Компания будет арендовать 17 400 квадратных метров принадлежавшего ей ранее кампуса

    09:2523

    CCEnhancer v.3.7 - утилита, расширяющая возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита, добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    09:10

    Vertu Ti — первый смартфон компании, работающий под управлением Android: Минимальная стоимость смартфона — $10 500

    09:0049

    Вышла бета-версия Panda Cloud Office Protection Advanced 6.50: Новая версия содержит URL-фильтрацию и технологии защиты от эксплойтов

    08:35

    Серия корпусных вентиляторов Noctua NF-S12A включает три модели типоразмера 120 мм: Стоят все модели серии NF-S12A одинаково — по 19,90 евро за штуку

    08:308

    Размеры экранов мониторов Dell UltraSharp U2713H и U2413 равны 27 и 24 дюймам по диагонали: Одновременно с моделью Dell UltraSharp U3014 представлены мониторы Dell UltraSharp U2713H и U2413

    08:0011

    Обновленный каталогизатор Movienizer 6.0 наведет порядок в киноколлекции за несколько кликов: Movienizer объявила о выходе новой версии каталогизатора для фильмотеки – Movienizer 6.0

    08:00

    Toshiba представила Android-планшет Regza AT501 на платформе NVIDIA Tegra 3: Новинка — слегка упрощенная версия модели AT500

    07:353

    Broadcom выпускает самый маленький в отрасли универсальный модем 4G LTE-Advanced для смартфонов и планшетов: Модем BCM21892 поддерживает все стандарты 3GPP, включая TD-SCDMA

    07:302

    Монитор Dell UltraSharp U3014 представлен официально, названа цена: Продажи Dell UltraSharp U3014 должны начаться в ближайшее время по цене $1499

    07:0021

    Gigabyte представила 3D-карты GV-N650D5-1GI и GV-N650D5: Модели GV-N650D5-1GI и GV-N650D5-2GI будут оснащаться простой и тихой системой охлаждения со 100-миллиметровым вентилятором

    01:454

    Nexus 4 обзавёлся беспроводной зарядной станцией, а его продажи превысили миллионный рубеж: Стоимость станции $60

    01:1620

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