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    18 февраля 2013

    Корпус Thermaltake Urban S21 позволяет устанавливать видеокарты длиной до 320 мм: Охладители до 155 мм высотой

    23:572

    Компьютер Velocity Micro Raptor MultiPlex может служить HTPC и игровой системой: Цена Velocity Micro Raptor MultiPlex в базовой конфигурации — $1899

    22:239

    Россия занимает девятое место в рейтинге стран с самым большим количеством активных смартфонов и планшетов: Китай опередил США и стал самым большим рынком смартфонов и планшетов

    21:3525

    Корпус Spire X2.6018 XMOD рассчитан на платы типоразмера ATX: Корпус Spire X2.6018 XMOD изготавливается из стали толщиной 0,6 мм

    20:3010

    Системная плата ASUS TUF Sabertooth 990FX GEN3 R2.0 поддерживает PCI Express 3.0 : Продажи ASUS TUF Sabertooth 990FX GEN3 R2.0 стартуют в середине марта

    20:0815

    К смартфону HTC One, который будет представлен завтра, подойдут объективы Canon?: Смартфоны уже потеснили компактные камеры и готовы приняться за «зеркалки»?

    17:5520

    LG Optimus G Pro с экраном типа IPS размером 5,5 дюйма по диагонали — первый смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 600: Одним из достоинств Optimus G Pro является аккумуляторная батарея емкостью 3140 мА∙ч

    16:4231

    Интерес к LTE выступил в 2012 году двигателем рынка процессоров сотовой связи: В 2012 году компания Qualcomm заняла 52% рынка процессоров сотовой связи

    16:00

    Установка дисплея Retina на треть удорожит iPad mini : Сможет ли Apple iPad mini конкурировать с недорогими планшетами конкурентов?

    15:1030

    Новые изображения камеры Sony NEX-3N подтверждают наличие электронного управления трансфокатором: Разрешение Sony NEX-3N будет равно 16,1 Мп

    14:2512

    Модели с ОС Android заняли в 2012 году 68,8% рынка смартфонов: По итогам 2012 года iOS принадлежит 18,8% рынка смартфонов

    13:5223

    Назван срок выхода APU AMD X4 4410 и X2 3450 (Kabini): В конфигурацию Kabini входит до четырех ядер CPU

    12:4011

    Pdf995 v.12.0 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    12:401

    Появились первые изображения камеры Sony α58 (SLT-A58) : Камера Sony α58 (SLT-A58) оснащена горячим башмаком с центральным контактом

    12:177

    CurrPorts v.2.06 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    12:05

    Seagate отмечает выпуск двухмиллиардного жесткого диска, представляя настольную модель Seagate Desktop HDD объемом 4 ТБ: В накопителе Seagate Desktop HDD объемом 4 ТБ используется четыре пластины

    11:5537

    Vuze v.4.9.0.0 - P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет: P2P-программа для обмена файлами в сети Интернет

    11:30

    На 18 моделей объективов Nikon в США введены скидки в размере до $350: Скидки позволяют сэкономить даже с учетом доставки из США

    11:2017

    Calibre v.0.9.19 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    10:55

    LG Display инвестирует 655 млн. долларов в производство панелей OLED: Специалисты LG Display первыми создали панель OLED размером 55 дюймов по диагонали

    10:3710

    Фотогалерея дня: 3D-карта NVIDIA GeForce GTX Titan: Выход 3D-карты NVIDIA GeForce GTX Titan ожидается сегодня

    10:2019

    DefenseWall HIPS v.3.21 - поведенческий анализатор для защиты ПК: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    10:20

    Израильское отделение Intel за год удвоило экспорт продукции: Руководство израильского отделения Intel хотело бы видеть 10-нанометровое производство в Израиле

    09:5010

    Ad-Aware v.10.5.0 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    09:451

    doPDF v.7.3.389 - бесплатный конвертер PDF-файлов: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    09:10

    SoftPerfect Network Scanner v.5.4.19 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    08:35

    Планшет Amrel KD886 предназначен для военных летчиков: Планшет Amrel KD886 в усиленном исполнении соответствует требованиям стандарта MIL-STD-1553

    08:3011

    «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player: «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня в Adobe Flash Player

    08:002

    В Японии созданы проводящие нити, которые можно использовать для интеграции электродов в одежду: Появление нитей-проводников с покрытием PEDOT-PSS в коммерческих применениях ожидается в течение ближайших двух лет

    08:0010

    Британские ученые пытаются научить компьютеры не бояться сбоев и адаптироваться к внешней среде: Современные компьютеры плохо приспособлены для моделирования естественных процессов

    07:0018

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