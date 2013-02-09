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    9 февраля 2013

    Выход AMD Radeon HD 8000 запланирован на четвертый квартал: AMD отдает приоритет работе над решениями для игровых консолей Microsoft и Sony следующего поколения

    23:5525

    AMD разрабатывает технологию динамического разгона GPU Overdrive 6: Технология AMD Overdrive 6 может изменять тактовую частоту и напряжение питания GPU и памяти

    12:5614

    В текущем квартале Lenovo может стать крупнейшим поставщиком ноутбуков: Компания Lenovo станет лидером по итогам квартала, но сохранит ли она позиции в течение года?

    09:0012

    По оценке Digitimes Research, поставки планшетов в этом квартале сократятся на 22% по сравнению с предыдущим кварталом: По сравнению с первым кварталом 2012 года ожидается рост на 75,8%

    08:309

    Появилось «шпионское фото», на котором якобы изображена 3D-карта NVIDIA GeForce GTX Titan: 3D-карта NVIDIA GeForce GTX Titan оснащена 6 ГБ памяти GDDR5

    08:0012

    onE Puck позволит зарядить мобильный телефон от кружки горячего кофе: Требуется $100 000

    01:5747

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