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    7 февраля 2013

    Планшетный компьютер ASUS Fonepad на платформе Intel Lexington: подробные характеристики, первое фото и цена: Цена изделия будет лежать в пределах $345-415

    23:4721

    BlackBerry хочет запатентовать смартфон с клавиатурой в виде гармошки: Чтобы получить доступ к клавиатуре, сложенной для компактности, пользователю понадобится растянуть аппарат

    22:0315

    Sony завершила квартал с убытками в размере 115 млн. долларов: Sony рассчитывает завершить финансовый год с операционной прибылью

    21:4025

    Внешний накопитель Apricorn Aegis Bio 3.0 оснащен дактилоскопическим датчиком и шифрует данные на аппаратном уровне: Устройство может комплектоваться как HDD, так и SSD

    19:298

    Маленький робот Auto Mee S почистит экран вашего смартфона за четыре минуты.: А экран планшета за восемь минут

    18:3124

    Аналитики IDC изучили, как популярность планшетов и смартфонов отражается на объемах печати: Стремительный рост рынка планшетов и смартфонов отражается не только на готовых ПК

    17:1514

    Мобильный компьютер Gigabyte U2442 Extreme Ultrabook весит 1,59 кг: Оснащение ультрабука Gigabyte U2442 включает два порта USB 3.0

    16:3212

    Продажи клавиатуры Ozone Blade начнутся в марте: О цене клавиатуры Ozone Blade данных пока нет

    15:597

    На первом снимке камеры Sony NEX-3N, просочившемся в Сеть, виден орган электронного управления трансфокатором: Беззеркальная камера Sony NEX-3N будет рассчитана на объективы с байонетом E-mount

    15:4016

    Новая боковая панель для корпусов Xilence серии Interceptor позволяет видеть внутренности ПК: Рекомендованная цена боковой панели с окном для корпусов Xilence Interceptor равна 24,90 евро

    13:426

    BurnAware v.6.0 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    11:30

    Capture .NET v.12.0 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    10:55

    SynWrite v.4.7.700 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    10:20

    Смартфон Sony Xperia SP позирует на живых фото: Аппарат получит дисплей больше, чем у Xperia V

    09:5914

    В Сети появились данные о смартфоне HTC 603e: Возможно, аппарат придет на смену модели One SC или One SU

    09:508

    Hitman Pro v.3.7.2 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    09:45

    Слух: Samsung Galaxy S IV будет представлен 15 марта, а в продажу поступит в апреле: К рассылке приглашений на специальное мероприятие, где будет представлен смартфон, Samsung приступит после MWC 2013

    09:1530

    Process Explorer v.15.3 - утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    09:10

    «Доктор Веб»: встроенное приложение Facebook ставит под угрозу безопасность пользователей: «Доктор Веб» предупреждает о новой волне распространения вредоносных программ среди пользователей популярной социальной сети Facebook

    08:35

    Symantec: новый троян встраивается в браузер, показывая выплывающие окна: Symantec сообщает об обнаружении новой троянской программы

    08:001

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