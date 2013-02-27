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    27 февраля 2013

    TCL Communication продемонстрировала смартфоны Alcatel One Touch Snap и One Touch Snap LTE: Версия без поддержки LTE поступит в продажу в апреле, One Touch Snap LTE — три месяца спустя

    22:551

    Смартфоны LG и Huawei под управлением Firefox OS замечены на MWC 2013: Изделия, вероятно, технически будут похожи на смартфон Mozilla Keon

    18:4525

    В этом году Intel планирует «повторно изобрести» ноутбук: Процессоры Intel Core четвертого поколения получат графические ядра серии HD Graphics 5000

    16:4043

    Intel видит зарождение новых категорий компьютеров — трансформируемых и отсоединяемых: Для новых категорий компьютеров предназначены процессоры Intel Core U, Y и Atom

    15:4532

    Планшет Point of View Mobii 945 получил экран IPS разрешением 2048 х 1536 пикселей: Одновременно анонсирован планшет Mobii 1045

    14:3517

    Твердотельные накопители Apacer AFD 257 и AFD 187 оснащены интерфейсом PATA: Объем накопителей Apacer AFD 257 и AFD 187 — до 256 ГБ

    13:135

    Технология Rambus Binary Pixel призвана повысить качество фотографий, сделанных мобильными устройствами: Технология Rambus Binary Pixel позволяет получать изображения с расширенным динамическим диапазоном из одного снимка

    11:3428

    OSL2000 Boot Manager v.9.28 Platinum - функциональный диспетчер загрузки ОС: Функциональный диспетчер загрузки ОС

    11:301

    ChromePass v.1.25 - утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome: Бесплатная утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome

    10:551

    HCC и Swissbit показали, как можно повысить целостность данных на карточках памяти формата SD: В состав демонстрационной установки входит карта памяти Swissbit S-200 и файловая система HCC SafeFAT

    10:4012

    GoodSync v.9.4.5.5 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    10:20

    EK Water Blocks начинает прием заказов на водоблоки для 3D-карт ASUS ROG Matrix HD 7970 : Цена EK-FC7970 Matrix примерно равна 110 евро

    10:19

    Референсный планшет NVIDIA на основе Tegra 4 будет использовать быструю флэш-память SanDisk iNAND Extreme: Скорость записи до 50 МБ/с

    10:003

    В 2013 году поставки смартфонов Acer составят 2 млн штук: Максимум спроса придется, судя по всему, на модели Liquid E1, Z2 и C1

    09:55

    EssentialPIM v.5.5 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    09:45

    HTC готовит смартфон Tiara под управлением Windows Phone 8 GDR2: Выпуск аппарата, предположительно, состоится в середине мая

    09:259

    Avant Browser 2013 Build 16 - бесплатный веб-браузер: Бесплатный веб-браузер

    09:10

    NXP усиливает защиту микросхем SmartMX2 с помощью технологии противодействия клонированию PUF: Лицензионный контракт с Intrinsic-ID укрепляет лидерство NXP в области безопасности

    09:007

    Fujitsu Arrows Tab Q582 — водонепроницаемый Wintel-планшет для бизнес-пользователей: Изделие укомплектовано процессором Intel Atom Z2760

    08:5914

    Internet Explorer 10 доступен пользователям Windows 7: Internet Explorer 10 - новый браузер компании Microsoft

    08:355

    LG первой показала технологию беспроводной передачи видео формата Ultra HD: Местом демонстрации технологии беспроводной передачи видео формата Ultra HD компания LG выбрала выставку MWC 2013

    08:3019

    Среди покупателей BlackBerry Z10 много тех, кто впервые пробует продукцию BlackBerry : С платформой BlackBerry 10 производитель связывает надежды на восстановление существенно пошатнувшихся позиций

    08:008

    «Лаборатория Касперского» представила новинку для управления корпоративными смартфонами и планшетами: «Лаборатория Касперского» представила новинку для управления корпоративными смартфонами и планшетами

    08:00

    Технология, предложенная Neonode, наделяет всю поверхность смартфона и даже его чехол способностью сенсорного ввода: Компания Neonode привезла в Барселону пример применения технологии Multisensing

    07:307

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