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    20 февраля 2013

    Sony называет WX300 самой маленький и легкой компактной камерой с 20-кратным зумом: Потенциальными покупателями WX300 производитель видит любителей путешествовать

    23:005

    Компания Sony представила вспышку HVL-F20M и пульт дистанционного управления RM-VPR1 : Ведущее число вспышки Sony HVL-F20M равно 20

    22:11

    Объектив Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II пришел на смену модели DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM, выпущенной в 2011 году: Компактный объектив Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II рассчитан на камеры с датчиком формата APS-C

    21:477

    Полнокадровый объектив Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM предназначен для камер с байонетом Sony A-mount: Продажи объектива Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM в Европе должны начаться в марте

    21:1718

    По скорости фокусировки полнокадровый объектив Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II вчетверо превосходит своего предшественника: Объектив Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM II рассчитан на камеры с байонетом Sony A

    20:505

    Микросхема Broadcom BCM47521 потребляет в 60 раз меньше энергии, чем другие приемники GNSS: Broadcom BCM47521 — глобальное позиционирование без ущерба для времени автономной работы

    20:288

    Digital Storm Bolt — самый тонкий игровой ПК с GeForce GTX Titan внутри: Толщина всего 9 см

    17:4014

    Mustek и Pantum используют процессор CSR Quatro 4300 в новых линейках сканеров и принтеров : Основой Quatro 4300 является ядро ARM926EJ-S

    17:281

    EK-FCQK5000 — первый в мире водоблок для ускорителя NVIDIA Quadro K5000 : EK-FCQK5000 относятся к категории водоблоков с полным покрытием

    17:09

    Специалисты Panasonic создали приемопередатчик миллиметрового диапазона со встроенной калибровкой, предназначенный для мобильных устройств: Приемопередатчик, созданный Panasonic, работает на частоте 60 ГГц

    16:564

    Компании InterDigital, Mindspeed и Radisys объединили усилия в интеграции в мини-ячейку LTE поддержки Wi-Fi: Операторы сетей все чаще рассматривают сотовые сети и Wi-Fi как взаимодополняющие технологии

    16:30

    Radisys и Mindspeed намерены показать на MWC 2013 первую в отрасли мини-ячейку LTE-A: Демонстрационная установка построена на процессоре сотовой связи Mindspeed Transcede T3300

    15:583

    Acer официально представила смартфоны Liquid E1 и Liquid Z2: Тактовая частота CPU обеих моделей - 1 ГГц

    15:542

    Времяпролетные камеры и получение объемных изображений станут основными темами конференции Image Sensors 2013: Шестая ежегодная конференция Image Sensors пройдет в Лондоне 19-21 марта 2013 года

    15:33

    LectureNotes 2.1.9 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    14:49

    В Яндекс.Такси для iPhone появилась оплата карточкой: Если карты нет, но есть деньги на счёте, в том же приложении можно платить и просто Яндекс.Деньгами.

    14:463

    FBReaderJ 1.71 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    14:40

    Представлены корпусные вентиляторы NZXT FZ-200 – с подсветкой и без: Кулер NZXT FZ-200 со светодиодной подсветкой будет иметь пять вариантов подсветки

    14:306

    Доступно обновление iOS 6.1.2: Главная причина выход апдейта — исправление ошибки синхронизации календаря с сервером Microsoft Exchange

    14:242

    Sony анонсировала компактную камеру Cyber-shot HX300 с 50-кратным зум-объективом: В продажу новинка поступит в марте

    13:3521

    Беззеркальная камера Sony NEX-3N формата APS-C весит всего 210 г: Дисплей камеры Sony NEX-3N поворачивается на 180°

    13:045

    Разрешение камеры с полупрозрачным зеркалом Sony α58 (SLT-A58) равно 20,1 Мп: В камере Sony SLT-A58 используется датчик Exmor APS HD CMOS

    12:216

    IP Cam Viewer Basic 4.8.1 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    12:18

    Earth Alerts 2013.1.32 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    12:05

    File Manager 1.15.5 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    11:50

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.993 - утилита для удаления вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    11:30

    Zortam Mp3 Media Studio v.15.05 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    10:55

    BitComet v.1.35 - простой и удобный в использовании клиент BitTorrent: Качественный файловый обменник

    10:20

    Смартфон Fujitsu Arrows X F-02E: четырехъядерный CPU, пятидюймовый дисплей разрешением Full HD и камера 16 Мп: В Японии продажи новинки стартуют 22 февраля

    09:599

    «Лаборатория Касперского» представляет корпоративную защиту нового поколения: Время антивирусов прошло: «Лаборатория Касперского» представляет корпоративную защиту нового поколения

    09:451

    ADATA DashDrive Air AE400: беспроводная точка доступа, резервная АКБ и сетевой картовод в одном «флаконе»: Устройство совместимо со смартфонами и планшетами под управлением ОС Android и iOS

    09:301

    Symantec: новые Zero-day уязвимости Adobe PDF: Хакеры продолжают эксплуатировать уязвимости нулевого дня в атаках Trojan.Pidief и Trojan.Swaylib

    09:101

    OCZ использует в SSD Vertex 3.20 флэш-память, изготовленную по нормам 20 нм: В SSD OCZ Vertex 3.20 используются контроллеры LSI SandForce SF-2200

    09:0012

    PhoneUP 3.4: управление звонками в одно касание, плюс новый инструмент контакт-центра: Доступны новые сервисы PhoneUP: интерфейс для сенсорных мониторов «PhoneUP Touch» и виджет «Оператор»

    08:35

    Флагманский смартфон HTC One представлен официально: В продажу новинка поступит в марте

    08:3043

    Однокристальная система Marvell PXA1088 с четырехъядерным CPU поддерживает глобальный роуминг в сетях 3G: Появление устройств на Marvell PXA1088 ожидается в этом году

    08:30

    SmoothVideo Project (SVP) v.3.1.4 - программный пакет повышения плавности видео: Программный пакет повышения плавности видео

    08:002

    Nikon приписывают намерение выпустить компактную камеру с датчиком изображения формата DX (APS-C): Компактная камера Nikon с датчиком изображения формата DX (APS-C) получит объектив с фиксированным фокусным расстоянием

    08:006

    По подсчетам JPR, рынок графических решений за квартал сократился на 8,2%: В четвертом квартале 2012 года было отгружено 28,8 млн. дискретных GPU

    07:302

    LG оснащает мобильный компьютер Tab-Book Ultra Z160 модемом LTE: Пока мобильные компьютеры LG Tab-Book Ultra Z160 с поддержкой доступны только в Южной Корее

    07:003

    Infinera и ФГУП ЦНИИС продемонстрировали возможность передачи данных со скоростью 8 Тбит/с на расстояние 1175 км: Сетевая платформа Infinera DTN-X основана на фотонных интегральных схемах с пропускной способностью 500 Гбит/с

    04:004

    Появились новые подробности о микроархитектуре AMD Jaguar: AMD Jaguar поддерживает AVX и SSE4

    01:009

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