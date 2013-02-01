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    1 февраля 2013

    Датчик изображения с обратной засветкой Toshiba T4K35 разрешением 8 Мп предназначен для мобильных устройств: В конфигурацию Toshiba T4K35 входит схема шумопонижения

    20:149

    Сенсорные жидкокристаллические панели Mitsubishi Diafine распознают прикосновения рук в резиновых перчатках: В семейство Diafine вошли панели размером 8,4, 9,0 и 10,6 дюймов по диагонали

    20:062

    Toshiba показала 19-нанометровые чипы флэш-памяти NAND плотностью 128 Гбит: Число циклов перезаписи показанной памяти — несколько сотен раз

    19:5019

    Иск Nikon против Sigma отклонен, но спор между двумя компаниями продолжается: Nikon имеет право подать апелляцию

    19:475

    HGST Ultrastar C10K1200 — самый емкий жесткий диск со скоростью вращения 10 000 об/мин: Емкость HGST Ultrastar C10K1200 равна 1,2 ТБ

    19:4313

    Toshiba первой выпустит планшеты на базе Tegra 4: Чтобы заинтересовать заказчиков, NVIDIA планирует снизить цены на Tegra 3

    19:405

    Оснащение ультрабука сенсорным экраном — обязательное условие для получения скидки на процессор Haswell для него?: Компания Intel проталкивает технологию сенсорного ввода в мобильные ПК

    19:3142

    FotoMix v.9.0.9 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    13:15

    ChrisTV Online! v.8.30 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    12:40

    EF Process Manager v.6.20 - утилита для управления ОС Windows: Утилита для управления ОС Windows

    12:05

    Inno Setup v.5.5.3 - бесплатный установщик программ для Windows: Бесплатный установщик программ для Windows

    11:30

    Stellarium v.0.12.0 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    10:55

    OpenGL Extension Viewer v.4.09 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    10:20

    Стал доступен новый сервис Microsoft - Modern IE: Запустили сервис Modern IE

    09:454

    Symantec: 80% сотрудников малых предприятий в России используют облачные технологии, несмотря на неуверенность в их безопасности: Symantec опубликовала отчет, касающийся распространения облачных технологий в среде малого бизнеса в России

    09:103

    Cisco: киберугрозы выходят из тени: По данным Ежегодного отчета Cisco по информационной безопасности, интернет-привычки специалистов нового поколения усугубляют распространение опасных угроз

    08:35

    Японские ученые создали ультрафиолетовый светодиод с рекордной выходной мощностью и внешней квантовой эффективностью: Компания Tokuyama намерена уже в этом году сделать образцы светодиодов доступными для ознакомления

    08:309

    Статический анализатор кода PVS-Studio v.5.00: теперь с поддержкой C++ Builder: Вышла обновленная версия анализатора кода PVS-Studio

    08:00

    SGI объявляет о поддержке Intel Xeon Phi: SGI поддерживает Intel Xeon Phi во всех моделях серверов

    08:006

    Denso объявила о разработке первого в мире устройства для беспроводной зарядки смартфонов в автомобиле: Устройство рассчитано на смартфоны, совместимые со стандартом беспроводной зарядки Qi

    07:009

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