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    17 февраля 2013

    Sharp анонсирует выпуск светодиодов с рекордно высоким световым потоком — 14 000 лм: Один светодиод GW7GAL50SGC стоит примерно $97

    13:5836

    Фото дня: темный вариант смартфона HTC One: Появилась информация о ценах на HTC One в США

    13:2514

    Вышел новый клиент Google+ 3.5.3 для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    12:542

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.1 для iOS с PDF-ридером: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    12:50

    Teamviewer HD for Remote Control 8.0.10095 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    12:45

    Bitcasa 1.0.1 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    12:29

    Battery Widget Reborn 1.5.5 для Android — информация о заряде аккумулятора: Дополнительно Battery Widget Reborn Дает возможность управлять работой Wi-Fi, Bluetooth, включать синхронизацию и режим полета

    12:24

    Новая версия клиента Twitter 5.3.2 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    12:16

    Fast File Transfer — функция WiFi Direct на старых Android-устройствах: Благодаря приложению передавать файлы по WiFi можно между любыми устройствами на Android 2.3 и выше, а также с Android на iOS.

    12:12

    YourVideoBadge — бейдж, в котором используется панель AMOLED: Одной зарядки батареи YourVideoBadge хватает на 10-12 часов работы

    09:0032

    Популярность мобильных устройств обеспечит уверенный рост рынка MEMS-датчиков движения в 2013 году: Компания STMicroelectronics контролирует почти половину рынка MEMS-датчиков

    08:30

    В этом полугодии AMD выпустит новые 3D-карты семейства Radeon HD 7000: Стратегия AMD на 2013 год включает выпуск 3D-карт семейств Radeon HD 7000 и HD 8000

    08:0026

    ICQ 4.1.1 для iOS позволяет авторизироваться через соцсети: Для регистрации в программе достаточно залогиниться через Одноклассники, Facebook или Вконтакте.

    01:541

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