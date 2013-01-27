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    27 января 2013

    Intel добавила в свой каталог шесть новых процессоров для мобильных ПК: Все шесть относятся к семейству Ivy Bridge

    23:5911

    HTC предложила пользователям флагманского смартфона Butterfly аксессуар Mini – гибрид ПДУ и гарнитуры: Изделие первоначально будет доступно только на китайском рынке

    23:5524

    Nokia окончательно отказалась от Symbian: Во время объявления финансовых результатов за прошлый год представители финской компании сообщили, что Nokia 808 PureView, выпущенный в середине прошлого года, был последним аппаратом на Symbian

    20:295

    n7player Music Player 2.0.7b — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    17:26

    Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.24 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    17:20

    Новый Яндекс.Shell 2.0 для Android-смартфонов: Интерфейс, который делает работу с Android проще и приятнее

    17:14

    LZeal предлагает ezShare — свой вариант карточки SDHC с поддержкой Wi-Fi : Карточки LZeal ezShare выпускаются объемом 4, 8, 16 и 32 ГБ

    13:537

    Эксперты ABI Research оказались сдержаннее своих коллег из IDC, прогнозируя объем рынка планшетов в 2013 году: Поставки планшетов в 2013 году достигнут 145 млн. штук, уверены аналитики ABI Research

    13:0917

    Lava Xolo X500 стал вторым смартфоном на платформе Intel Lexington: В Индии аппарат можно приобрести за $167

    09:3522

    Корпуса Tranquil PC для Intel NUC позволяют отказаться от вентиляторов: Хорошее пассивное охлаждение лучше плохого активного

    09:0017

    MSI 970A-G43 – бюджетная системная плата для процессоров AMD: Ориентировочная стоимость новинки - $90

    09:0012

    Qualcomm работает над однокристальной серверной платформой на архитектуре ARM: Qualcomm ищет специалистов по разработке встроенного ПО серверной платформы на архитектуре ARM

    08:308

    Infobar A02 – Android-смартфон, созданный HTC для KDDI: Новинка появится в продаже в Японии в середине февраля

    08:3014

    Британские ученые научились правильно хранить информацию в ДНК: Открытие специалистов из EBI — еще один шаг к принципиально новым хранилищам информации

    08:0032

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