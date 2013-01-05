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    5 января 2013

    «За рулем» 1.3.4 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    22:158

    Anaren BoosterPack добавляет поддержку ZigBee в наборы для разработчиков MSP430 и Stellaris LaunchPad: Ориентировочная розничная цена TI BoosterPack — $100

    20:555

    В этом году Samsung увеличит отрыв от Apple на рынке смартфонов, уверены специалисты Strategy Analytics: Компания Samsung в 2013 году продаст 290 млн. смартфонов

    20:2726

    TI выпускает модуль SimpleLink Wi-Fi CC3000 для бытовой электроники с подключением к беспроводной сети: Модуль CC3000 совместим с большим числом микропроцессоров

    17:124

    В Samsung все же знают о проблеме с Galaxy S III и работают над ее устранением: Ошибка в программе может неожиданно вывести Galaxy S III из строя

    15:3522

    SuperTooth покажет на CES 2013 беспроводную акустическую систему Disco Twin: Цена Disco Twin — $199 за пару

    15:154

    Появились первые сведения о камерах Fujifilm X100s и X20: Основным нововведением X100s и X20 станет функция focus peaking

    14:407

    Springpad 3.2.2 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    14:24

    Выпущено приложение LiveJournal 0.41 для Android: Установив приложение, вы сможете: читать свою ленту друзей

    14:20

    Google Snapseed 1.5.1 для iOS упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    14:12

    SwiftKey 3.1.0.377 — виртуальная клавиатура для Android : Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    14:11

    Skype Preview 2.1.0.241 для Windows Phone 8 обновлен: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    14:05

    Обновлен Skitch 2.0.5 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    14:02

    Rosewill представит на CES 2013 первую игровую механическую клавиатуру с двойной подсветкой — Helios RK-9200: Одновременно увидит свет корпус Throne

    13:5213

    Клиент Яндекс.Деньги — теперь и для Windows 8: При помощи приложения можно оплачивать мобильную связь, Интернет, коммунальные услуги

    13:40

    Samsung, LG Display и еще четыре компании оштрафованы в Китае за сговор с целью фиксации цен на жидкокристаллические панели: Общая сумма штрафа составляет 56,7 млн. долларов

    13:357

    Стекло Gorilla Glass 3 будет представлено на CES 2013: В три раза прочнее нынешнего

    13:2816

    Компания Samsung подтвердила наличие планов выпуска смартфонов с ОС Tizen в этом году: К выпуску смартфонов с ОС Tizen компанию Samsung подтолкнуло поглощение компанией Google компании Motorola

    08:0010

    Планшет Nokia увидит свет в начале этого года: Планшет Nokia будет работать под управлением Windows RT

    07:3013

    Cambrios и GVision вместе разработают жидкокристаллические дисплеи с интегрированными сенсорными экранами на основе материала ClearOhm: Дисплей L15AX будет показан на CES 2013

    07:002

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