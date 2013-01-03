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    3 января 2013

    Обновленные ноутбуки Samsung Series 7 Chronos представлены официально : Увидеть новые ноутбуки и ультрабуки Samsung можно будет на выставке CES 2013

    19:3216

    Толщина карманной акустической системы Soundmatters DASH7 равна 18 мм: Карманная акустическая система Soundmatters DASH7 подключается к источнику звука по интерфейсу Bluetooth

    15:4310

    На CES дебютирует устройство Tobii REX — первое потребительское средство ввода информации с помощью глаз: Устройство для взаимодействия с компьютером Tobii REX подключается к порту USB

    14:0715

    Конструкция процессорного охладителя Gelid Black Edition включает семь тепловых трубок: Процессорный охладителя Gelid Black Edition cтоит $75

    13:036

    Обновление Навител Навигатор 7.0.0.214 для iOS: В новой версии программы представлен новый интерактивный сервис «Навител.Друзья»

    13:02

    ConvertPad 2.5.0 — универсальный конвертер величин для Android: Эта программа может использоваться вместо калькулятора размерностей

    12:35

    Beautiful Widgets 5.0.7 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    12:332

    На панели Ainex PF-107CR3 типоразмера 5,25 дюйма размещено восемь разъемов USB и пять слотов для карт памяти: Датой начала продаж PF-213CR3 названо 29 января

    12:2812

    Automatic Task Killer 3.3.6 — «убийца» Android-приложений: В отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    12:174

    Корпус Raidmax Vampire вмещает системные платы типоразмера XL-ATX и до 10 карт расширения: Продажи корпуса Raidmax Vampire начинаются в текущем месяце

    12:157

    Klip Video Sharing 4.10 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    12:11

    Пользователи Агента Mail.Ru предпочитают видео: Аналитика показывает, в какие страны звонят чаще всего, сколько в среднем длится каждый звонок и как часто пользователи общаются по видео

    11:59

    arcMedia Pro 3.200 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    11:55

    Chrome 23.0.1271.100 для iOS улучшает работу с iPhone 5 : Также повышены стабильность и безопасность

    11:52

    AMD назначает нового финансового директора: Финансовым директором AMD стал Девиндер Кумар (Devinder Kumar)

    11:4710

    Samsung обновит ноутбуки Series 7 Chronos, добавив в них 3D-карты AMD Radeon HD 8870M: Ожидается, что обновленные ноутбуки Samsung Series 7 Chronos будут представлены на CES

    08:0010

    Корпус для ПК Cooler Master Centurion 6 вмещает до 12 накопителей: Корпус Cooler Master Centurion 6 рассчитан на платы типоразмера ATX

    07:3014

    LG покажет на CES 2013 мониторы EA93 UltraWide, EA83 ColorPrime и ET83 Touch 10, в которых используются панели IPS: Соотношение сторон экрана монитора LG EA93 UltraWide равно 21:9

    07:0019

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