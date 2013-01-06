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    6 января 2013

    Lenovo покажет на CES 2013 смартфон K5 на базе процессора Intel Merrifield: В активе аппарата — дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD

    23:1025

    В Сети появились спецификации и первые тесты GeForce GTX 660 SE: 768 ядер CUDA и 192-разрядная шина

    20:534

    Dane-Elec включает в серию Mobile Junkie картовод, к которому можно подключить до пяти устройств по беспроводному интерфейсу: Dane-Elec представит на CES 2013 серию мобильных аксессуаров Mobile Junkie

    17:101

    Система BuQu Tech Magnetyze обеспечивает защиту, зарядку и синхронизацию смартфонов Samsung Galaxy S III: Magnetyze подходит для смартфонов с iOS и Android

    15:4710

    Аналитики Asymco наглядно показали, к чему приведет отказ Apple от услуг Samsung по выпуску процессоров: В прошлом году для iPhone, iPad и iPod touch суммарно понадобилось 226 млн. процессоров

    14:3234

    Американские военные закупили ПО Microsoft, включая Windows 8, на 617 млн. долларов: Станет ли сделка с Пентагоном спасением для Windows 8?

    10:3066

    Видео дня: роботы играют хит группы Motorhead: Роботы развлекают людей как могут

    09:3029

    Поддержка OpenCL планшетом Kindle Fire HD показана в действии: Планшет Kindle Fire HD имеет неплохой графический потенциал

    09:005

    Corning представит на CES 2013 оптические кабели Thunderbolt: Corning предложит оптические кабели Thunderbolt Corning длиной 10, 20 и 30 м

    08:308

    Модуль RaZberry добавляет в микрокомпьютер Raspberry Pi поддержку Z-Wave: Микрокомпьютер Raspberry Pi можно использовать для управления «умным домом» с помощью Z-Wave

    08:004

    CN Innovations будет использовать материал Cambrios ClearOhm в новой серии сенсорных модулей: К достоинствам материала ClearOhm относится высокое светопропускание и малое поверхностное сопротивление

    07:30

    Компания Corning красиво рассказала о роли стекла в компьютерах: Специализированные виды стекла играют важную роль в современной жизни

    07:1517

    Маломощный преобразователь напряжения TI TPS62736 поможет устройствам брать питание «из воздуха»: Микросхема TI TPS62736 имеет рекордно малое энергопотребление

    07:001

    HP планирует увеличить разрешение экрана ультрабука EliteBook Folio: В марте ультрабук EliteBook Folio получит экран разрешением 1600 x 900 пикселей

    00:495

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