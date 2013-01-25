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    25 января 2013

    Защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 2 представлен официально: Cтепень защиты смартфона отвечает стандарту IP67

    22:3235

    FPse 0.11.81 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    18:08

    ABBYY Lingvo Dictionaries 3.0.141.5 — полиглот в кармане: В программе доступна бесплатная загрузка 54 словарей, в том числе 13 – для русского языка

    18:041

    Вышел клиент Evernote 4.5.2 для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    18:03

    File Manager 1.15.0 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    17:52

    Версия смартфона Samsung Galaxy Grand для южнокорейского рынка получила четырехъядерный процессор: Аппарат также получил поддержку LTE

    16:1313

    IM+ 6.4.5 — мультипротокольное общение на Android: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    15:55

    Skype 3.1 для Android — портретный режим звонков на планшете: Skype для Android поддерживает собственный широкополосный аудиокодек SILK

    15:31

    Аналитики IDC выяснили, кто есть кто на рынке сотовых телефонов по итогам 2012 года : За 2012 год было отгружено 1,7 млрд. сотовых телефонов

    13:2146

    AnyDVD HD v.7.1.4.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    12:05

    20-дюймовый монитор iiyama Е2078HSD относится к бюджетному сегменту : Основой монитора iiyama E2078HSD стала панель типа TN

    11:4210

    VSO Media Player v.1.1.1 - бесплатный медиаплеер: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    11:30

    Belkin покупает часть Cisco и получит в свое распоряжение марку Linksys: Приобретение позволит Belkin укрепиться на рынке оборудования домашних сетей

    11:2424

    AoA Audio Extractor v.2.3.6 - бесплатная утилита для извлечения звуковых дорожек из различных файлов: Бесплатная утилита для извлечения звуковых дорожек из различных файлов

    10:55

    Ashampoo Snap v.6.0.4 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    10:20

    Cмартфон Safaricom Yolo на базе процессора Intel Atom Z2420 оценен в $125: Новинка будет распространяться в Африке

    09:5930

    Основой смартфона HTC Desire U стал одноядерный процессор, работающий на частоте 1 ГГц: Разрешение четырехдюймового экрана смартфона HTC Desire U — 800 х 480 пикселей

    09:5515

    Trillian v.5.3 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    09:45

    Появились первые изображения смартфона Huawei Ascend P2 : Смартфон Huawei Ascend P2 оснащен камерой разрешением 13 Мп

    09:4017

    Acer Liquid E1 — бюджетный смартфон с дисплеем диагональю 4,5 дюйма: Аппарат является урезанной версией модели CloudMobile S500

    09:326

    Доход Microsoft за квартал, завершившийся 31 декабря 2012 года, составил 21,5 млрд. долларов: Для Microsoft квартал тоже стал рекордным

    09:3030

    Компания "РЖД" выпустила приложение для iPhone: Билеты на поезда дальнего следования с 24 января 2013 года можно оформить при помощи мобильного приложения

    09:106

    Samsung Galaxy Note 8.0 позирует на «живых» фото: В нижней части лицевой панели устройства имеются кнопки, что не очень типично для современных планшетов под управлением Android

    08:5520

    Symantec анонсирует новую стратегию: Symantec анонсировала новую стратегию, которая модернизирует и упростит структуру компании с тем, чтобы она смогла быть более эффективной для клиентов и партнеров

    08:35

    Вышел Radmin 3.5 с поддержкой Windows 8 - программа для удаленного управления компьютерами: Фаматек сообщает о выходе новой версии программы для удаленного управления компьютерами Radmin 3.5

    08:00

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