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    19 января 2013

    Поставки планшетофонов в этом году вырастут на 136%, подсчитали аналитики IHS iSuppli: Смартфоны с большими экранами были широко представлены на выставке CES 2013

    16:5567

    Упоминание о 3D-карте AMD Radeon HD 8950 замечено в драйвере Catalyst 13.1: Модели Radeon HD 8760 и HD 8470 предназначены для поставок по каналам OEM

    16:256

    Google экспериментирует с аутентификацией с использованием аппаратных средств: Необходимость запоминать пароли может уйти в прошлое

    16:0511

    Появились первые сведения о процессорах Intel Atom (Rangeley): Процессоры Rangeley очень похожи на Avoton

    09:0047

    Ученые подсмотрели идею повышения яркости светодиодов у светлячков: Самая большая сложность — вывести свет из светодиода

    08:3032

    JK Imaging выпустит камеру Kodak S1 формата Micro Four Thirds: Марка Kodak продолжит ассоциироваться с фотокамерами

    08:006

    Sharp пришлось почти прекратить выпуск дисплеев для iPad из-за падения спроса: Акции Apple на этой неделе впервые за год опустились ниже отметки $500

    02:3574

    Медиацентр XBMC доступен для Android: XBMC обладает большим набором возможностей: с его помощью можно воспроизводить аудио, видео, просматривать графические файлы

    00:033

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