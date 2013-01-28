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    28 января 2013

    В серии блоков питания PC Power & Cooling Silencer Mk III появились модели мощностью 750 и 850 Вт: Новые модели БП серии Silencer Mk III получили сертификат 80Plus Gold

    20:454

    Планшетофон Pantech Vega №6 получил шестидюймовый дисплей Full HD: Планшетофон Pantech Vega №6 оснащен основной камерой разрешением 13 Мп

    19:3530

    Intel представила твердотельные накопители серии 525 в исполнении mSATA: В составе линейки - шесть моделей объемом от 30 до 240 ГБ

    18:4510

    В SSD PNY Prevail и PNY Prevail Elite используются контроллеры SandForce SF 2281: SSD PNY Prevail и PNY Prevail Elite предназначены для рабочих станций, серверов, систем хранения и сетевых устройств хранения данных

    14:434

    3D-карта Gigabyte GV-R775D3-2GI получила 2 ГБ памяти DDR3: Цена 3D-карты Gigabyte GV-R775D3-2GI примерно равна $95

    13:5012

    На днях Olympus представит объектив M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II: Объектив M.Zuiko Digital ED 75-300mm f/4.8-6.7 II будет выпускаться только черного цвета

    13:1818

    DEKSI Network Monitor v.9.4 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    12:051

    J. River Media Center v.18.0.122 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    11:30

    Tweak-8 v.1.0 Build 1007 - утилита для настройки и оптимизации работы Windows 8: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 8

    10:55

    ProcDump v.5.13 - бесплатная утилита для снятия дампов памяти приложений: Бесплатная утилита для снятия юзермодных дампов приложений

    10:20

    XRECODE II v.1.0.0.199 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    09:45

    SensorsView Pro v.4.3 - утилита для мониторинга температур основных блоков ПК: Уилита для мониторинга температур основных блоков ПК

    09:104

    Появились первые изображения камеры Olympus XZ-10: Выход камеры Olympus XZ-10 ожидается на этой неделе

    09:005

    Memtest86 v.4.1.0 - бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    08:35

    Кодек ITU-T H.265 (HEVC) принят в качестве стандарта: Применение более эффективного сжатия видео поможет снизить нагрузку на Глобальную сеть

    08:3078

    Вышла обновленная ICQ для Windows 8 с видеозвонками: Instant Messaging компании Mail.Ru Group выпустило новую версию ICQ для Windows 8

    08:00

    Super Talent анонсирует выпуск низкопрофильных модулей памяти VLP DIMM: На низкопрофильные модули расходуется на 38% меньше материала для печатных плат

    08:009

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