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    29 января 2013

    Восьмидисковые серверы QNAP VS-81xx Pro+ с портом HDMI предназначены для систем видеонаблюдения: В конфигурацию QNAP VS-81xx Pro+ входит двухъядерный процессор Intel Core i3-2120 и 2 ГБ памяти DDR3

    15:475

    Представлен широкоугольный объектив AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED стоимостью $750: AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED — легкий и компактный объектив для полнокадровых камер Nikon

    13:1215

    Seagate отчиталась за второй квартал 2013 финансового года : За квартал Seagate удалось получить около 3,7 млрд. долл. дохода

    12:4715

    DVDVideoSoft Free Audio Converter v.5.0.22.128 - бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов: Бесплатная программа для конвертирования музыкальных файлов

    11:30

    HP Pavilion Chromebook 14-c010us — хромбук с 14-дюймовым экраном: Масса равна 1,8 кг

    11:2716

    SyncBackSE v.6.3.70 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    10:55

    PDFMate Free PDF Converter v.1.61 - бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы: Бесплатная программа для конвертирования PDF в другие форматы

    10:20

    Gigabyte OTG G66A1 — «улитка» ёмкостью 6600 мА•ч: Корпус защищён от царапин

    10:009

    «1С» объявляет о поддержке Microsoft SQL Server 2012 и Windows 8 в «1С:Предприятие 8»: Microsoft и «1С» объявили, что «1С:Предприятие 8» поддерживает работу Microsoft: СУБД Microsoft SQL Server 2012 и Windows 8

    09:45

    «Доктор Веб» получил новый сертификат Министерства обороны РФ: Доктор Веб сообщает о получении сертификата соответствия МО

    09:10

    AeroCool начинает продажу корпусов Templarius Telum и Templarius Ferrum: Габариты Templarius Telum равны 420 x 185 x 435 мм, Templarius Ferrum — 460 x 200 x 455 мм

    09:0016

    Symantec: Android.Exprespam инфицировал сотни тысяч устройств: Эксперты Symantec исследуют мошеннические схемы на мобильных устройствах

    08:352

    Объем накопителей Toshiba Canvio достиг 2 ТБ: Накопители Canvio Basics 3.0 и Canvio Special Edition оснащены интерфейсом USB 3.0

    08:305

    Выпущено приложение для мобильных по подбору смазочных материалов «Шелл» : «Шелл» объявил о запуске нового приложения Shell lubricants

    08:00

    Rambus предлагает архитектуру памяти R+ LPDDR3 для мобильных устройств: По словам Rambus, использование архитектуры R+ LPDDR3 позволит снизить энергопотребление памяти

    08:0024

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