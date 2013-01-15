  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 января 2013

    Слух: Sony готовит планшет Xperia Tablet Z с четырехъядерным CPU и десятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: Аппарат, если он и правда готовится Sony, дебютирует во втором квартале

    23:3516

    Процессор Core i3-2348M официально прописался в каталоге Intel: Стоимость процессора Intel пока не афиширует

    22:591

    Серия блоков питания AeroCool GT включает модели мощностью до 1050 Вт: Продажи блоков питания AeroCool GT на европейском рынке уже начались

    22:303

    QuickPic 2.88.1 — управление фото и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    22:011

    Ringtone Maker — создание рингтонов на Android: Приложение представляет собой миниатюрный аудиоредактор, с помощью которого можно из аудиофайла вырезать определенный фрагмент аудиозаписи

    21:56

    Корпуса Lian Li PC-Q27, PC-Q28 и PC-Q30 рассчитаны на платы типоразмера mini-ITX: Размеры корпуса Lian Li PC-Q27 равны 200 x 321 x 240 мм

    21:525

    Foremay первой объявляет о выпуске SSD типоразмера 2,5 дюйма объемом 2 ТБ: Накопители предложены в составе серий SC199 и TC166

    17:3527

    3D-карты NVIDIA GeForce GTX 680 подешевели: GeForce GTX 680 производства Palit можно купить за 399 евро

    16:406

    ASUS называет WL-330NUL самым маленьким в мире маршрутизатором Wi-Fi: По размерам ASUS WL-330NUL напоминает флэш-накопитель и весит всего 25 г

    15:4614

    Qualcomm и Wilocity представили первый референсный образец модуля 802.11ac и 802.11ad, работающего в трех частотных диапазонах: Создано два варианта модуля: QCA9006NFC и QCA9006WBD

    15:092

    У Sharp готов жидкокристаллический экран разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей): Фотографы легко могут найти применение экранам 4K и даже 8К

    14:3755

    В твердотельных накопителях Green House GH-SSD22A используются контроллеры Phison PS3107-S7: Твердотельные накопители Green House GH-SSD22A относятся к бюджетному сегменту

    14:002

    ASRock 990FX Extreme9 — флагман линейки системных плат с процессорным разъемом AM3+: В оснащение ASRock 990FX Extreme9 входит сетевой порт Gigabit Ethernet

    13:223

    EK Water Blocks выпускает универсальный водоблок для 3D-карт EK-VGA Supremacy Bridge Edition: Водоблок EK-VGA Supremacy можно использовать совместно с соединителями EK-FC Bridge Parallel CSQ

    13:02

    Четырёхъядерная однокристальная платформа ST-Ericsson NovaThor L8580 способна работать на частоте 2,5 ГГц: Архитектура ARM Cortex-A9

    12:296

    ASUS представила двухпроцессорную 3D-карту ROG ARES II, самую быструю в мире: Базовая частота GPU ROG ARES II равна 1050 МГц, повышенная — 1100 МГц

    12:2513

    K-Lite Codec Pack v.9.7.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    12:05

    Hotspot Shield v.2.83 - программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером: Программа для создания VPN-соединения между ПК и роутером

    11:30

    Твердотельные накопители Super Talent mSATA 3 развивают скорость до 550 МБ/с в режиме чтения, 500 МБ/с — в режиме записи: В серию Super Talent mSATA 3 вошли модели объемом от 30 до 120 ГБ

    11:10

    TweakNow RegCleaner v.7.2.5 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    10:55

    SSD Tweaker v.2.15 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    10:20

    DaVinci Nibbio — итальянский планшет с четырехъядерным CPU, 2 ГБ оперативной памяти и дисплеем Full HD: Аппарат поступит в продажу в середине марта

    09:5822

    Объем твердотельных накопителей OWC Mercury Viper достигает 2 ТБ, скорость — 600 МБ/с: Типоразмер твердотельного накопителя OWC Mercury Viper с интерфейсом SATA 6 Гбит/с — 3,5 дюйма

    09:557

    По мнению Gartner, сокращение поставок в четвертом квартале 2012 года говорит о «структурном сдвиге» на рынке ПК : В четвертом квартале 2012 года рынок ПК оказался на 4,9% меньше, чем в четвертом квартале 2011 года

    09:5018

    SUMo v.3.5.0 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    09:45

    Huawei Ascend W2 метит на звание самого тонкого смартфона под управлением Windows Phone 8: Премьера аппарата должна состояться во время проведения выставки MWC 2013 в конце февраля

    09:2813

    Состоялся выпуск Dr.Web Enterprise Security Suite версии 6.0.4: «Доктор Веб» сообщает о выпуске комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite версии 6.0.4

    09:10

    Icy Dock выпускает корзину для четырех накопителей FlexCage MB974SP-2B : На задней стенке MB974SP-2B предусмотрена установка 80-миллиметрового вентилятора

    08:002

    Новая платформа от Ericsson сделает жизнь разработчиков легче: Ericsson представила новую платформу для веб-разработчиков

    08:00

    Доступный планшет ASUS ME172V (MeMO Pad) представлен официально: Новинка оценена в $149

    07:409

    Firefox 17 Beta для Android поддерживает больше телефонов на ARMv6: Теперь поддерживаются устройства LG Optimus One, T-Mobile myTouch 3G slide, HTC Wildfire S и ZTE R750

    01:33

    Nikon выпускает камеры Nikon 1 J3 и S1: Продажи Nikon 1 J3 и S1 начнутся в феврале

    00:5522

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018