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    21 января 2013

    Толщина корпуса фоторамки teXet TF-803 составляет всего 3 мм: Присутствует датчик освещённости

    22:2917

    В прайс-листе Intel появилось 16 новых процессоров Ivy Bridge для ноутбуков и настольных ПК: CPU уже доступны для приобретения

    18:509

    Стало известно, как будет называться игровая 3D-карта NVIDIA на процессоре GK110: Выход игровой 3D-карты NVIDIA на процессоре GK110 ожидается в конце февраля

    18:1122

    Roccat анонсирует продажи игровых ковриков Raivo: Цена Raivo — 29,90 евро

    17:353

    3D-карта Colorful iGame GeForce GTX 650 Ti занимает в корпусе ПК один слот: О цене и сроке начала продаж iGame GTX650Ti 1G Buri-Slim данных нет

    17:055

    Sony официально представила планшетный компьютер Xperia Tablet Z: Аппарат стал самым тонким и самым легким 10-дюймовым планшетом в мире

    15:4741

    Sapphire выпускает 3D-карту Radeon HD 7770 Vapor-X Black Diamond : GPU 3D-карты Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X Black Diamond работает на частоте 1 ГГц

    15:027

    В прошлом квартале продажи HDD продолжили уменьшаться : Падение интереса к ПК не прошло незамеченным и для производителей HDD

    13:4539

    Hard Disk Sentinel v.4.20 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    12:403

    Light Image Resizer v.4.4.1.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    12:05

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.5.22.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    11:301

    Samsung Galaxy S IV, скорее всего, получит новый процессор Exynos 5 Octa: А возможно его получит смартфон с ОС Tizen

    11:1512

    StatWin v.1.55 - утилита просмотра установленных в систему драйверов и сервисов: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    10:55

    Document.Editor 2013.8 - бесплатный текстовый редактор: Бесплатный текстовый редактор

    10:201

    qBittorrent v.3.0.7 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    09:45

    В следующем месяце Samsung представит защищенный смартфон Galaxy X Cover 2: Премьера устройства состоится на выставке MWC 2013 в конце февраля

    09:198

    Waterfox v.18.0.1 - 64-битный вариант Firefox v.15.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox

    09:109

    PDF-XChange Viewer v.2.5.208 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    08:351

    Samsung выпустит смартфон с экраном диагональю 5,8 дюйма: За его основу, вероятно, будет взят мультимедийный проигрыватель Galaxy Player 5.8

    08:2030

    Монитор ASUS PA249Q ProArt на базе панели типа IPS охватывает 99% пространства Adobe RGB: Монитор ASUS PA249Q ProArt калибруется в заводских условиях

    08:0024

    PassMark RAMMon v.1.0 Build 1008 - бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти: Бесплатная утилита для получения информации о модулях памяти

    08:001

    Продажи смартфона LG Optimus G превысили отметку в один миллион: Пока аппарат продажется только в США, Южной Корее, Японии и США

    07:306

    X-IO представляет хранилище ISE Station XL объемом 1 ПБ: Производительность хранилища X-IO ISE Station XL достигает 1 млн. IOPS

    07:301

    Ассортимент I-O Data пополнили сетевые накопители серии HDL-CE объемом до 3 ТБ: Продажи сетевых накопителей I-O Data HDL-CE стартуют в феврале

    07:002

    Возможно следующий ASUS PadFone будет работать под управлением Windows Phone 8: Microsoft не прокоментировала факт переговоров с ASUS

    00:328

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