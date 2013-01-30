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    30 января 2013

    Tokina привезла на CP+ объективы AT-X 70-200 F4 Pro FX VCM-S и AT-X 12-28 F4 Pro DX: О сроке начала продаж и цене Tokina AT-X 70-200 F4 Pro FX VCM-S и AT-X данных пока нет

    20:101

    NAS Asustor AS-604RS, AS-604RD, AS-609RS и AS-609RD рассчитаны на монтаж в стойки: NAS Asustor AS-604RS, AS-604RD, AS-609RS и AS-609RD поддерживают VMware, Citrix и Hyper-V

    18:421

    Системная плата ASRock FM2A85X-ITX оснащена семью портами SATA 6 Гбит/с и портом eSATA 6 Гбит/с : Ориентировочная цена ASRock FM2A85X-ITX — $110

    18:1817

    Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f4.8-6.7 II оценен в $550: Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 75-300mm f4.8-6.7 II предназначен для камер системы Micro Four Thirds

    17:552

    Монитор AOC e2462Vwh ориентирован на любителей игр: Основой AOC e2462Vwh стала панель Full HD типа TN

    17:275

    Объектив камеры Nikon Coolpix P520 охватывает диапазон ЭФР 24-1000 мм: К достоинствам Nikon Coolpix P520 производитель относит возможность полностью ручного управления

    15:0221

    Sigma обновила объектив 30mm f/1.4 DC HSM для зеркальных камер: Объектив Sigma 30mm f/1.4 DC HSM предназначен для камер формата APS-C

    14:045

    Apple представила iPad 4 со 128 ГБ памяти: От 800 долларов

    12:4665

    HelpNDoc v.3.8.0 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    12:40

    Database.NET v.7.8 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    12:05

    FastStone Image Viewer v.4.7 - программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений: Программа для просмотра, конвертирования и редактирования графических изображений с простым и удобными интерфейсом

    11:303

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 30/01/2013 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    10:55

    DVDVideoSoft Free Studio v.6.0 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    10:20

    Acer довольна продажами хромбуков: 5-10% в США

    10:0021

    AIDA64 Extreme Edition v.2.80 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:45

    Microsoft Office 365 теперь доступен и для дома: «Office 365 для дома расширенный»

    09:1010

    Pentax относит WG-3 и WG-3 GPS к 15-му поколению камер в усиленном исполнении: Модель Optio WG-3 оценена в $300, WG-3 GPS — в $350

    09:0013

    Проект InfoWatch одобрен экспертным советом Инновационного центра «Сколково»: Представлен проект платформы для анализа, управления и контроля информации в современном информационном пространстве предприятий

    08:351

    Плата Jetway NF82 типоразмера mini-ITX рассчитана на гибридные процессоры AMD серии R: AMD поставляет четыре APU серии R

    08:306

    Объектив AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR комплектуется телеконвертором : Продажи AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR с телеконвертором AF-S TC800-1.25E ED начнутся в апреле по цене $17 900

    08:0022

    Flash-Integro объявляет о выходе новой версии нелинейного Видео Редактора: Простой в использовании видеоредактор предоставляет профессиональные инструменты для редактирования и набор расширенных возможностей абсолютно бесплатно

    08:00

    Металлический корпус Abee acubic G40 рассчитан на системные платы типоразмеров Micro-ATX и Mini-ITX: Изделие изготавливается целиком из металла

    07:5011

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