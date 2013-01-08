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    8 января 2013

    VIZIO показала планшет, основанный на Tegra 4 с экраном 2560 х 1600 точек: Очень лёгкий

    22:0623

    На панели Scythe Kaze Station II разъемы USB 3.0 соседствуют с регуляторами скорости вращения вентиляторов и звуковыми разъемами: Цена Scythe Kaze Station II (KST02-3.5) — 15 евро

    20:204

    Corsair называет Flash Voyager GT Turbo самыми быстрыми флэш-накопителями с «родным» интерфейсом USB 3.0 : Скорость чтения Flash Voyager GT Turbo достигает 260 МБ/с

    19:5914

    У Broadcom готов первый в мире декодер видео в формате Ultra HD: На выставке CES 2013 представлен декодер Broadcom BCM7445

    19:3911

    Mcor обещает показать полноцветный 3D-принтер на выставке SolidWorks World 2013: Разрешение принтера Mcor IRIS — 5760 x 1440 x 508 точек на дюйм

    19:0910

    Broadcom выпускает первое однокристальное решение с поддержкой Gigabit MoCA 2.0: MoCA 2.0 обеспечивает передачу данных, видео и звука по коаксиальному кабелю между бытовыми устройствами

    18:204

    ASUS анонсирует начало продаж моноблочного ПК Transformer AiO с планшетом вместо экрана: Данных о цене и детальных спецификаций ASUS Transformer AiO пока нет

    17:2721

    В плате MSI A85XMA-P33 используется чипсет AMD A85X, хотя хватило бы и A75: Появление платы MSI A85XMA-P33 может говорить об избытке чипсетов AMD A85X

    16:3812

    Huawei представила флагманский смартфон Ascend D2 с пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: Аппарат оснащен четырехъядерным CPU, 2 ГБ ОЗУ и камерой разрешением 13 Мп

    16:349

    Моноблочный ПК MSI AP2021 оснащен 20-дюймовым сенсорным дисплеем: В отличие от многих других моноблочных ПК, MSI AP2021 укомплектован съемной подставкой

    16:157

    У Toshiba готов первый в отрасли адаптер TransferJet, подключаемый в разъем micro-USB: В конструкцию адаптера TJM35420MU входит микросхема приемопередатчика TransferJet

    15:441

    Во втором полугодии Apple выпустит недорогой смартфон iPhone: Растущие рынки развивающихся стран привлекают Apple

    15:0630

    В корпусе CM Storm Scout 2 Advanced можно установить до девяти вентиляторов : К достоинствам корпуса CM Storm Scout 2 Advanced относится съемная корзина для HDD и сдвижная крышка панели ввода-вывода

    14:492

    Охладитель Cooler Master Hyper 212X совместим со всеми современными процессорами Intel и AMD для настольных систем: У своих предшественников кулер Cooler Master Hyper 212X унаследовал конструкцию с четырьмя тепловыми трубками

    14:253

    Sony представила флагманские смартфоны Xperia Z и Xperia ZL: Оба оснащены пятидюймовыми дисплеями разрешением 1920 х 1080 точек

    14:0222

    Samsung и Kingston подняли цены на память DRAM: Контрактные цены на DRAM пошли вверх

    13:227

    Флэш-накопитель Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 оснащен интерфейсом USB 3.0: Флэш-накопители Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G3 доступны объемом 32 и 64 ГБ

    13:02

    Компания Kingston отметила 10-летие марки HyperX выпуском памятных модулей памяти: Модули Kingston HyperX 10th Anniversary Edition Memory выпускаются по одному и в наборах

    12:281

    TDP процессоров Intel Core i5-3439Y и Core i7-3689Y — 13 Вт: Процессоры Intel Core i5-3439Y и Core i7-3689Y предназначены для ультрабуков

    12:0216

    Твердотельный накопитель ASUS ROG RAIDR Express оснащен интерфейсом PCI-Express 2.0 x4: Объем накопителя ASUS ROG RAIDR Express неизвестен

    11:489

    Millenniata обещает начать продажи «вечных» записываемых дисков M-DISC Blu-ray во втором квартале: Новые диски M-DISC будут совместимы со всеми приводами Blu-ray

    11:3026

    ViewSonic VSD240 — 24-дюймовый монитор с предустановленной ОС Android 4.1: Монитор поступит в продажу в апреле

    09:4121

    Смартфон Huawei Ascend Mate с экраном диагональю 6,1 дюйма представлен официально: Разрешение экрана составляет всего 1280 х 720 точек

    09:0015

    «Облачная» акустическая система Teenage Engineering OD-11 Cloud Speaker оснащена беспроводными интерфейсами: Акустическая система Teenage Engineering OD-11 Cloud Speaker мощностью 100 Вт поддерживает Bluetooth 4.0 и Wi-Fi

    08:002

    Canon PowerShot N — необычная компактная фотокамера с минимумом кнопок, сенсорным дисплеем и поддержкой Wi-Fi: Новинка оснащена двумя уникальными режимами съемки — Creative Shot и Hybrid Auto

    07:3513

    CrestaTech относит микросхемы X7 Smart Tuner к четвертому поколению TV-тюнеров: Изготавливаемые по техпроцессу CMOS тюнеры CrestaTech Smart Tuner X7 поддерживают все мировые стандарты телевещания

    07:30

    Silicon Power включает в серию Superior UHS-1 карточки памяти SDXC и microSDHC : Карточки Silicon Power Superior UHS-1 они имеют маркировку Class 10

    07:007

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