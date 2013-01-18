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    18 января 2013

    В Сети появились подробные характеристики планшета ASUS Pad MeMO c 10-дюймовым дисплеем: Аппарат предварительно оценен в 300 евро

    23:118

    Nokia предлагает распечатать панель для Lumia 820 на 3D-принтере: Nokia опубликовала в Cети файлы, необходимые обладателю трехмерного принтера для того, чтобы он мог распечатать себе чехол для Nokia Lumia 820

    22:082

    Blu-ray Disc Association рассматривает возможность использования дисков Blu-ray для видео 4K: Диски Blu-ray, возможно, будут использоваться для распространения видео в разрешении 4K

    20:3751

    Каждый третий взрослый американец хочет в этом году заменить свой ноутбук планшетом: По данным Belkin, американские потребители отказываются от кабельного ТВ и ноутбуков в пользу Сети и планшетов

    19:0826

    У разработчиков программ пока нет клавиатурного варианта RIM BlackBerry 10: RIM тоже следует моде на сенсорные экраны

    17:101

    Satechi оснащает универсальное устройство для работы с картами памяти интерфейсом USB 3.0 и помещает его в алюминиевый корпус: Цена новинки Satechi — $30

    16:309

    Головной блок системы жидкостного охлаждения Thermaltake Bigwater 760 Pro занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма: В головном блоке Thermaltake Bigwater 760 Pro находится помпа, резервуар для охлаждающей жидкости и радиатор

    16:0411

    Система хранения данных Orico 9648RUSI3 рассчитана на подключение четырех накопителей: Устройство оценено в $480

    15:379

    Первые сведения о смартфоне LG Optimus G Pro: пятидюймовый экран Full HD, батарея емкостью 3000 мА∙ч и поддержка LTE: Смартфон LG Optimus G Pro будет поставляться с ОС Android 4.1.x Jelly Bean

    14:3513

    Toshiba выпускает мосты для дисплеев мобильных устройств, имеющие пониженное энергопотребление: По сравнению с существующими образцами, TC358774XBG и TC358775XBG потребляют на 70% меньше энергии

    14:19

    Корпус Aresze Intruder 7622 рассчитан на платы типоразмера ATX: Масса Aresze Intruder 7622 без блока питания — 4,5 кг

    13:504

    Intel отчиталась за четвертый квартал 2012 года и год в целом: Доход Intel в 2012 года составил 53,3 млрд. долларов

    12:523

    Core FTP v.2.2.1765 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    10:201

    Стоимость планшета Colorful Colorfly CT704 BOK составит всего $50 : Два ядра и 7-дюймовый экран

    10:0017

    Появились подробные спецификации планшета Samsung GT-N5100 — Galaxy Note с восьмидюймовым дисплеем: Изделие будет предложено потребителям в нескольких модификациях

    09:4917

    AML Free Registry Cleaner v.4.25 - бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows: Бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows

    09:45

    Acer готовит доступный неттоп под управлением ОС Google Chrome: Новинка, вероятно, окажется доступнее Samsung Chromebox

    09:205

    DriverMax v.6.40 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    09:10

    Ассортимент Corsair пополнили СВО Hydro H90 и H110: СВО Corsair Hydro H90 и H110 предназначены для охлаждения процессоров

    09:007

    Смартфон Huawei Ascend G510 «засветился» в Чехии: Новинка заменит модель Ascend G500

    08:576

    Bretford PowerSync Roller 20 for iPad mini позволяет хранить, заряжать и транспортировать сразу 20 мобильных устройств Apple с разъемами Lightning: Одновременно представлена модель Bretford PowerSync Roller 10 for iPad

    08:5011

    Ares Galaxy v.2.2.0 - бесплатная программа для обмена файлами любых типов: Бесплатная программа для обмена файлами любых типов

    08:35

    EK Water Blocks анонсирует водоблок для 3D-карты ASUS ROG Matrix HD 7970 : Продажи EK-FC7970 MATRIX производитель обещает начать в конце февраля

    08:001

    Доктор Веб: ботнет BlackEnergy возрождается: «Доктор Веб» предупреждает о распространении очередной троянской программы семейства BackDoor.BlackEnergy

    08:001

    В Корее создали гибкий литиево-ионный аккумулятор: Безопасные и быстрые в производстве

    00:1625

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