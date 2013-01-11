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    11 января 2013

    Crucial продемонстрировала в работе модули памяти DDR4: Частота работы 2133 МГц

    22:5117

    В сверхтонких наручных часах CST-01 используется дисплей E Ink: Компания Central Standard Timing представила часы CST-01 на выставке CES 2013

    19:3437

    Lenovo планирует распрощаться с торговой маркой IdeaPad: Запланированная Lenovo реорганизация не оставляет места для торговой марки IdeaPad

    18:594

    OCZ показала на CES 2013 твердотельный накопитель Vector в виде карты расширения PCI Express: Тесты показывают прирост производительности по сравнению с вариантом OCZ Vector с интерфейсом SATA

    17:0227

    Объем карт памяти Lexar Professional 600x SDXC UHS-I достигает 256 ГБ: Карточки памяти Lexar Professional 600x SDXC UHS-I хорошо подходят для видеосъемки

    16:0814

    На CES показали красочную демонстрацию прозрачного сенсорного экрана: 22 дюйма

    15:5321

    Ассортимент корпусных вентиляторов Scythe пополнился моделями серии Slip Stream 140XT : Одновременно выпущены пять моделей серии Slip Stream 140XT, одна из которых поддерживает ШИМ

    15:183

    Карты памяти Lexar Professional 1100x XQD предназначены для камер нового поколения: В серию Lexar Professional 1100x XQD вошли носители объемом 32 и 64 ГБ

    14:301

    Блоки питания Club 3D серии CSP имеют сертификат 80 Plus: В серию Club 3D CSP входят блоки питания мощностью 1000, 850, 700 и 600 Вт

    13:30

    Samsung показала на CES гибкий экран OLED для смартфонов и пример его использования: YOUM

    13:1626

    Время отклика пикселя монитора BenQ RL2455HM — 1 мс (GTG): Монитор BenQ RL2455HM предназначен для любителей динамичных игр

    13:047

    Показан референсный образец планшета на четырехъядерной однокристальной системе AMD Temash: Превосходство Temash над процессорами Intel Atom и Core той же весовой категории вполне очевидно

    12:1712

    Kaspersky XoristDecryptor v.2.2.117.0 - утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist: Утилита для борьбы с Ransom.Win32.Xorist

    12:05

    Simple Port Forwarding v.3.6.1 - утилита для управления трафиком на роутерах: Утилита для управления трафиком на роутерах

    11:30

    Firefox v.18.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    10:553

    Dictionary .NET v.5.6 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    10:30

    Skype v.6.1.0.129 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    10:20

    Gigabyte EasyTune6 v.B12.1228.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    09:45

    «Лаборатория Касперского» и Почта Mail.Ru отмечают снижение спама в почте россиян в 2012 году: «Лаборатория Касперского» и Почта Mail.Ru отмечают снижение спама в почте россиян в 2012 году

    09:105

    i-Free разработала мобильное приложение на базе Windows 8 и Windows Phone для банка «Тинькофф Кредитные Системы»: i-Free создала мобильное приложение для банка «Тинькофф Кредитные Системы»

    08:351

    Doble и Xplore Technologies создали планшет для электриков DUC iXDUC120: DUC iXDUC120 выдерживает суровые условия эксплуатации

    08:3014

    Мобильное приложение All My Books для Apple iPhone и iPod touch выходит в свет: Bolide Software объявляет о запуске мобильного приложения для iPhone и iPod Touch для пользователей All My Books для Windows

    08:00

    Предварительные результаты последнего квартала 2012 года превзошли ожидания Nokia: За три месяца было продано 4,4 млн. смартфонов Lumia

    08:0056

    Алюминиевый корпус скромного вида Lian Li PC-A02 рассчитан на платы типоразмера microATX: Габариты корпуса Lian Li PC-A02 равны 188 x 460 x 386 мм

    07:3010

    Оптрон Toshiba TLP250H может непосредственно управлять мощным транзистором: Оптопара Toshiba TLP250H рассчитана на работу в диапазоне температур от -40 °C до 125 °C

    07:004

    Microsoft IllumiRoom — главный козырь следующего поколения Xbox?: Альтернатива технологии виртуальной реальности

    00:1041

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