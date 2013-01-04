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    4 января 2013

    Samsung анонсировала беззеркальную фотокамеру NX300: Аппарат появится на прилавках магазинов в марте

    23:5922

    Sharp испытывает нехватку пятидюймовых панелей Full HD: Причиной дефицита пятидюймовых панелей Full HD названа популярность смартфонов Sharp Aquos Phone

    21:55

    По оценке аналитиков, в 2016 году объем поставок HDD, заполненных гелием, превысит 100 млн. штук: Технология заполнения дисковых накопителей гелием может вывести WD в лидеры рынка корпоративных HDD уже в будущем году

    20:3818

    Решение Intel о переносе выхода Haswell ударит по производителям системных плат: Ранее ожидалось, что процессоры Intel Haswell увидят свет в конце марта

    19:3527

    Lenovo планирует в ближайшие годы полностью отказаться от услуг контрактных производителей ноутбуков : Lenovo рассчитывает на собственные силы, но на этом пути есть трудности

    19:193

    Kingmax выпускает модули памяти ECC SO-DIMM DDR3-1333 и DDR3-1600 объемом 4 и 8 ГБ для микросерверов: Модули Kingmax соответствуют требованиям спецификаций JEDEC

    17:30

    ZTE готовит смартфон P945 с экраном диагональю 5,7 дюйма: Аппарат составит компанию таким свежим смартфонам ZTE, как Nubia Z5, Grand S и U887

    17:3021

    ASRock не удалось выполнить годовой план по поставкам системных плат: В 2011 году ASRock отгрузила 8 млн. системных плат, в 2012 — 7,5 млн.

    16:412

    Начались продажи детского планшета Polaroid PTAB750: Комплект Polaroid PTAB750 с подставкой стоит $150

    16:308

    Спецификации SATA Express будут стандартизованы в текущем году : SATA Express позволит создавать более скоростные хранилища данных

    16:142

    Планшет в усиленном исполнении GammaTech Durabook CA10 соответствует требованиям MIL-STD-810G и IP43 : Планшет Durabook CA10 оснащен 10-дюймовым дисплеем

    15:141

    Специалисты Alta Devices создали для военных рекордно легкие и эффективные зарядные устройства на солнечных батареях: Солнечная батарея площадью с листок A4 и массой 115 г способна обеспечить питанием всю электронику американского пехотинца

    14:1419

    Roccat выпускает свою первую механическую клавиатуру Ryos: Клавиатура Ryos войдет в экспозицию Roccat на CES 2013

    13:272

    Фото дня: смартфон Samsung с клавиатурой QWERTY и ОС Android 4.0: Данных о выходе GT-B7810 на рынок пока нет

    13:0318

    Серия твердотельных накопителей Intel SSD 530 будет представлена во втором квартале: В новых накопителях будет использоваться контроллер LSI SandForce SF-2281

    09:594

    Стала известна стоимость флагманского смартфона Sony Xperia Z: В Таиланде купить аппарат можно будет за $655

    09:3011

    Системная плата MSI FM2-A75MA-P33 рассчитана на APU AMD в исполнении FM2 : Ожидаемая цена FM2-A75MA-P33 — около $70

    09:302

    Появились новые фото смартфонов Huawei Ascend W1, Ascend Mate и Ascend D2: Все три аппарата будут официально представлены на CES 2013

    09:1013

    Samsung ориентирует внешний оптический привод SE-218CB на использование совместно с ультрабуками: Толщина внешнего оптического привода Samsung SE-218CB равна 14 мм

    09:002

    Производительность твердотельного накопителя Marvell DragonFly NVDRIVE превышает 200 000 IOPS: Кэширующий накопитель Marvell DragonFly NVDRIVE в виде карты расширения PCI Express предназначен для серверов

    08:3010

    В прошлом году в составе смартфонов и планшетов было отгружено более миллиарда камер : Аналитики ABI Research подсчитали, сколько в 2012 году было отгружено камер в составе смартфонов и планшетов

    08:003

    CMS Products выпускает первый внешний жесткий диск объемом 500 ГБ с интерфейсом USB 3.0, защищенный шифрованием по стандарту TGP Opal: CE-Secure DiskVault соответствует требованиям стандарта защиты FIPS 140-2 Level 2

    07:30

    Корпус Jonsbo V6S для систем типоразмера mini-ITX напоминает акустическую систему: Данных о цене и сроке начала продаж Jonsbo V6S пока нет

    07:005

    Компания ZTE продает подразделение Shenzhen ZNV Technology за 208,6 млн. долларов: ZTE планирует сосредоточиться на основных направлениях бизнеса

    01:02

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