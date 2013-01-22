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    22 января 2013

    Wuala 3.0.10 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    20:24

    Instagram: у нас 90 млн активных пользователей в месяц: Всего лишь за одну секунду пользователи Instagram публикуют одну тысячу комментариев

    19:561

    Обновлено приложение LiveJournal для Windows Phone 1.0.3.0: В обновлении 1.0.3.0 была исправлена существовавшая проблема с отображением комментариев

    19:44

    Prey Anti-Theft 0.5.6 — защита Android в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    19:333

    Maxthon 4.0.3 для iPad и iPhone: Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    19:25

    Представлены твердотельные накопители Micron P400m для серверов и хранилищ данных: В твердотельных накопителях Micron P400m используется 25-нанометровая флэш-память типа MLC NAND

    19:105

    Обновление Windows Phone 7.8 может появиться до конца января: Об этом сообщил крупный европейский оператор O2

    18:40

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.31 для Android: В приложении появилась возможность удалять кошельки

    18:38

    Рейтинг Mail.Ru спросил, есть ли у сайтов мобильные версии:

    18:35

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    18:34

    LG оснастила мониторы серий EA53V и EA63V ЖК-панелями типа AH-IPS: Всего в рамках двух серий представлено семь новых моделей

    17:359

    Fantec MWiD25 — корпус для внешнего накопителя с беспроводным подключением к сети: Корпус Fantec MWiD25 предложен без накопителя и с накопителями разного объема

    17:166

    Mozilla выпускает смартфоны для Firefox OS, ориентированные на разработчиков ПО: Модели Keon и Peak скоро начнут поступать к разработчикам

    16:5226

    Четырехъядерный смартфон Micromax A116 Canvas HD с пятидюймовым экраном IPS стоит $279: Разработчики включили в конфигурацию Canvas HD 1 ГБ оперативной памяти

    16:129

    По подсчетам IHS iSuppli, в 2013 году число пользователей 4G LTE превысит 100 млн. человек, а в 2016 году — 1 млрд.: Распространение LTE сталкивается с проблемами

    15:437

    Выпускать беззеркальные камеры Kodak по заказу JK Imaging будет тайваньская компания Asia Optical: JK Imaging намеревается в этом году выпустить под маркой Kodak фотокамеры, проекторы и видеокамеры

    15:204

    Huawei оснастила смартфон Ascend G615 дисплеем типа IPS размером 4,5 дюйма по диагонали: Продажи G615 начинаются в феврале

    14:3418

    Prolimatech Megahalems Basic — более доступные по цене варианты процессорного кулера Megahalems : Модель Megahalems Basic-81 стоит $32

    14:143

    Складной смартфон NEC Medias W N-05E оснащен двумя экранами размером по 4,3 дюйма каждый: Начало поставок NEC Medias W N-05E намечено на апрель

    13:549

    В Японии анонсирован смартфон LG Optimus G Pro, оснащенный пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: Новинка поступит в продажу в Японии в апреле

    13:518

    Huawei Ascend W1, работающий под управлением Windows Phone 8, уже можно приобрести за $260: Пока новинка продается только в Китае, но скоро должна поступить в продажу и в России

    13:103

    В июне начнутся поставки первых 14 моделей процессоров Intel Haswell, включая модель Core i7-4770K с разблокированным множителем: Одновременно с Haswell дебютируют чипсеты 8-й серии

    12:4217

    Мини-ПК Giada Technology F102D на платформе Intel Atom обходится пассивным охлаждением: F102D рассчитан на работу в диапазоне температур от -15 °C до +65 °C

    12:308

    Рост производительности мобильных устройств играет на руку производителям систем охлаждения: В текущем году в смартфонах и планшетах появятся тепловые трубки

    12:187

    Планшет ASUS MeMO Pad 10 стал героем видеоролика: Наиболее вероятным местом премьеры MeMO Pad 10 можно считать мероприятие Mobile World Congress

    12:081

    Vir.IT eXplorer Lite v.7.3.27 - небольшой антивирус для операционных систем Windows: Небольшой антивирус для операционных систем Windows

    12:055

    Kindle for PC v.1.10.5 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    11:30

    GPU-Z v.0.6.7 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    10:55

    Windows Essentials Codec Pack v.4.4 - коллекция популярных и необходимых кодеков для Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    10:20

    Konvertor v.4.09 Build 1 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    09:45

    NFOPad v.1.66 - небольшой, но функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточно удобный и функциональный текстовый редактор

    09:10

    Разработанную за полтора года мышь Func MS-3 производитель оценил в $80: Продажи Func MS-3 начнутся в феврале

    09:0014

    Toolwiz Care v.2.0.0.4200 - бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows: Бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows

    08:351

    Ассортимент Enermax пополнился вентиляторами T.B. Apollish и T.B. Vegas Quad типоразмера 18/20 см: Рекомендованная цена T.B. Vegas Quad — $25, T.B. Apollish — $19

    08:301

    Tixati v.1.93 - бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент: Бесплатный и простой в использовании BitTorrent-клиент

    08:002

    Названа дата анонса процессоров Intel Haswell: Процессоры Intel Haswell будут представлены перед открытием выставки Computex 2013

    08:0061

    Яндекс.Диск 1.13 для Android: хранение файлов в "облаке": Сервис можно использовать как для хранения резервной копии фото, видео, документов, так и для мобильного доступа к информации

    02:17

    Dolphin Browser 9.20 для Android : Последняя версия добавляет возможность открывать последнюю просматриваемую страницу при запуске приложения

    02:151

    ES File Explorer 1.6.2.4 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    02:13

    Gmini MagicBook C6LHD и MagicBook R6L — электронные книги со встроенной подсветкой: Разрешение 800 х 600 и 1024 х 768 точек

    02:104

    Sony Personal Content Station — стильное внешнее хранилище с автоматической конвертацией видео и поддержкой NFC: 1 ТБ

    00:558

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