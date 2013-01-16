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    16 января 2013

    В корпусе Cougar Spike категории mini-tower помещаются карты расширения длиной до 330 мм: Корпус Cougar Spike поставляется с одним 120-миллиметровым вентилятором

    22:207

    VIA считает ARMOS-800 первым промышленным компьютером на архитектуре ARM: Основой компьютера VIA ARMOS-800 стала плата VIA VAB-800

    21:4422

    Fusion-io выпускает твердотельные накопители Fusion ioScale: Твердотельные накопители Fusion ioScale предназначены для ВЦ

    20:55

    Новое на сайте iXBT.com: добавлена оценка новостей, дополнена навигация, появилась интеграция с социальными сетями : Сайт iXBT.com продолжает совершенствоваться

    20:0044

    EK Water Blocks анонсирует водоблоки для NVIDIA Quadro 5000K и Tesla K20: Продажи EK-FCQ5000K и EK-FCTK20 должны начаться в первой половине февраля

    19:36

    «Российские железные дороги» обвинили Apple в нарушении прав интеллектуальной собственности: ООО «РЖД» требует взыскать с Apple 2 млн. рублей

    19:0033

    Беспроводной гигабитный маршрутизатор для дома и малого офиса DIR-636L Cloud Router поддерживает сервис mydlink: DIR-636L соответствует спецификации 802.11b/g/n

    18:225

    В корпусе Enermax Ostrog GT используется новый механизм крепления оптических накопителей: Цена Ostrog GT — 89,9 евро

    17:2710

    ZTE готовит смартфон U956 — бюджетную модель с пятидюймовым дисплеем и четырехъядерным CPU: Ориентировочная стоимость устройства — $240

    17:037

    Видеоролик Crucial показывает весь процесс производства SSD: SSD под маркой Crucial разрабатывает и производит компания Micron

    16:2515

    Пятидюймовый смартфон ZTE V987 немного упрощен по сравнению с Grand S, зато получил более емкую батарею: Габариты ZTE V987 равны 141 х 7, х 8,9 мм, масса — 163 г

    15:575

    AMD обвиняет четырех бывших руководителей в передаче NVIDIA более 100 000 секретных документов: Перед тем, как перейти на работу в NVIDIA, вице-президент и три управляющих AMD передали конкуренту секретные сведения

    15:3928

    В этом году будет выпущено 384 млн. микропроцессоров для ПК, полагают эксперты IDC: По оценке IDC, мировой рынок микропроцессоров для ПК в 2013 году вырастет на 1,6% по сравнению с 2012 годом

    14:324

    Линейка процессоров AMD Opteron 4300 пополнилась моделями 43CX EE и 43GK HE для встраиваемых решений: По характеристикам новинки идентичны моделям Opteron 4376 HE и Opteron 4310 EE

    14:20

    Адаптер Speed Booster «усиливает светосилу» и повышает резкость объективов: Speed Booster позволяет использовать объективы Canon EF совместно с камерами Sony NEX

    13:4523

    Intel снимет с производства 12 процессоров для ноутбуков: Заявки на них будут приниматься до 11 июля

    12:534

    Enermax оснащает блоки питания серии NAXN ADV плоскими кабелями и вентиляторами на шарикоподшипниках: Во всех моделях серии NAXN ADV напряжение +12 В формируется на одной шине

    12:455

    Ожидаемый объем поставок планшетов в этом году — 170-180 млн. штук: Планшеты с экранами размером от семи до восьми дюймов составят более 60% поставок

    12:217

    Privatefirewall v.7.0.29.1 - бесплатный персональный брандмауэр: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    11:303

    "КонсультантПлюс: Студент" 2.1 для iOS: мобильный справочник для студентов: КонсультантПлюс: Студент" включает все кодексы РФ, основные правовые акты РФ и СССР, международные правовые акты

    11:02

    Deskman v.12.3.2 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    10:55

    Windows 8 - продано 60 миллионов лицензий: Активные продажи Windows 8 не ослабевают

    10:209

    «Лаборатория Касперского» рассказала о «Красном октябре»: Новая угроза - «Красный октябрь»

    09:453

    Новый троянец подменяет поисковые запросы: «Доктор Веб» информирует пользователей о распространении вредоносной программы BackDoor.Finder

    09:10

    Русскоязычный голосовой ассистент "Собеседник HD" теперь доступен бесплатно: Для удобства пользователей и борьбы со взломами компания iDevelops выпустила бесплатную ознакомительную версию своего русскоязычного голосового ассистента

    08:351

    Sharkoon выпускает коврик FireGround размерами 855 x 345 мм: Одновременно увидели свет коврики 1337 Tough Gaming Mouse Pad и Keto Mouse Pad

    08:009

    BYOD: проблемы информационной безопасности: Рекомендации «Антивирусного Центра»

    08:001

    Фото дня: анатомия 3D-карты ASUS ROG ARES II: Карта ASUS ROG ARES II выпущена ограниченной партией из 1000 штук

    07:3017

    BitFenix выпускает боковую стенку с окном для корпусов Prodigy и кабели Alchemy: Продажи новинок производитель обещает начать в середине февраля

    07:009

    "КонсультантПлюс: основные документы" 3.1: кодексы РФ и правовые акты на iPhone: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    00:56

    Kingsoft free Office 5.31 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    00:54

    Новая версия клиента Twitter 5.2.1 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    00:53

    Клиент Evernote 2.5.4.0 для Windows Phone 7 с блокировкой по PIN-коду: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    00:48

    Одноклассники начали тестирование мобильной платформы для игр и приложений: Социальная сеть Одноклассники предоставит игровым разработчикам новую мобильную платформу, которая позволит делать кросс-продвижение собственных игр.

    00:45

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