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    1 января 2013

    В серию Orico A3H вошел концентратор с 10 портами USB 3.0: Корпуса концентраторов Orico A3H изготовлены из алюминиевого сплава

    22:389

    Apple оценивает, сможет ли отрасль обеспечить ее достаточным количеством панелей IGZO: Sharp является основным производителем панелей IGZO

    22:029

    Специалисты Toshiba создали модуль камеры «светового поля» для мобильных устройств: Планшеты и смартфоны смогут снимать, как камеры Lytro

    17:279

    Твердотельные накопители Super Talent UltraDrive MX2 оснащены сразу двумя интерфейсами: В серию Super Talent UltraDrive MX2 входят модели объемом до 480 ГБ

    14:3210

    Samsung планирует выпустить смартфоны с ОС Tizen: Партнером Samsung в Японии выступает оператор NTT Docomo

    12:4927

    Представлены мониторы Samsung SC770 и SC750: Монитор Samsung SC770 оснащен сенсорным экраном

    12:443

    Intel отложила выпуск процессоров Haswell до конца мая – начала июня 2013 года: Ранее предполагалось, что их дебют состоится в апреле

    12:3057

    Samsung не пострадает, если Apple передаст заказы на выпуск процессоров другому производителю: Сейчас Samsung удается выпускать процессоры для своих изделий только верхнего сегмента

    08:0019

    Open webOS портировали на Google Nexus 7: В Open webOS на планшете Google Nexus 7 уже работает Wi-Fi и браузер

    07:306

    В списке совместимости кулеров Arctic замечены процессоры Intel в исполнении LGA 1150: Стали известны модели процессоров Haswell

    07:001

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