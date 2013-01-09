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    9 января 2013

    Nokia Pulse 0.10.19.0 для Windows Phone — замена SMS: Отправка сообщений осуществляется одним касанием, и для каждого сообщения автоматически добавляется информация о текущем местоположении

    22:111

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.01 для iOS с обновленным дизайном: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    22:05

    По словам главы E Ink, рынок электронных книг находится на подъеме: Доход E Ink за год сократился на 30%, но руководство компании полно оптимизма

    19:5622

    Lenovo планирует до конца года довести долю ПК, оснащенных сенсорными экранами, до 40-60%: Поддержка сенсорного ввода в Windows 8, что же ты творишь?

    19:1419

    ZTE Grand S, самый тонкий смартфон с пятидюймовым экраном Full HD, представлен официально: Местом премьеры ZTE Grand S выбрана выставка CES 2013

    18:3412

    Huawei представила Ascend W1 — свой первый смартфон под управлением Windows Phone 8: Раньше всего аппарат появится в продаже в Китае и в России

    18:3316

    Плата ASUS P9X79-E WS оснащена семью слотами PCI-Express 3.0 x16: ASUS выбрала для платы P9X79-E WS типоразмер CEB

    17:3013

    Вице-президентом AMD стал ветеран отрасли с 10-летним опытом работы в NVIDIA: Рой Тейлор имеет 25-летний опыт работы в отрасли

    16:409

    Lenovo официально представила смартфон K900 на платформе Intel Clover Trail+: Аппарат поступит в продажу в апреле

    16:2225

    Toshiba оснастила корпоративные SSD и мобильные HDD функцией криптографического стирания: Жесткие диски MQ01ABUxxxW предназначены для мобильных компьютеров

    16:155

    Пионеры рынка облачных игр поддержали платформу NVIDIA GRID : NVIDIA GRID — игровые возможности высокопроизводительного ПК на любом экране, включая «умные» телевизоры

    15:3651

    Блоки питания NZXT HALE90 V2 оснащены модульными кабельными системами: В серию NZXT HALE90 V2 вошли блоки питания мощностью до 1200 Вт

    15:224

    Mushkin увеличивает объем SSD Chronos deluxe до 960 ГБ: SSD Mushkin Chronos deluxe предназначены для использования в ультрабуках, но старшая модель скорее подойдет для рабочей станции

    14:504

    Imagination Technologies открывает новые возможности GPU PowerVR Series5XT (SGX): Разработчикам ПО доступны расширения API PowerVR Series5XT

    14:211

    Плата EVGA X79 Dark с процессорным гнездом LGA2011 получила пять слотов PCI-Express x16 и восемь слотов для модулей памяти: Оснащение EVGA X79 Dark включает десять портов SATA

    13:537

    Системная плата MSI A85XMA-E35 оснащена видеовыходами DVI, D-Sub и HDMI: Системная плата MSI A85XMA-E35 имеет шесть портов SATA 6 Гбит/с

    13:201

    Начались продажи мыши Leetgion El'Druin: Мышь Leetgion El

    13:0011

    Razer Project Fiona официально представлен под именем Razer Edge, и это самый мощный игровой планшет: Две док-станции и блок манипуляторов

    12:4020

    Корпус SilverStone Mammoth MMO1 вмещает двухпроцессорные платы типоразмера EATX: В корпусе SilverStone Mammoth MMO1 помещается до десяти карт расширения

    12:3113

    AMD SurRoundhouse помещает зрителя в самый центр кино: AMD объявляет о сотрудничестве с VIZIO и показывает возможности Surround Computing

    12:124

    Корпус SilverStone Milo ML05 предназначен для HTPC: О цене и сроке начала продаж SilverStone Milo ML05 данных нет

    11:484

    AMD показала APU Temash и Kabini: Процессор Temash предназначен для планшетов и гибридных ПК под управлением Windows 8

    11:3530

    Panasonic представила защищенные планшетные компьютеры Toughpad FZ-G1 и JT-B1: Первая модель управляется ОС Windows 8 Pro, вторая — Android 4.0 Ice Cream Sandwich

    11:254

    Plextor M5M — серия твердотельных накопителей в исполнении mSATA: Во всех накопителях серии используется контроллер Marvell 88SS9187

    09:494

    Представлены мобильные GPU AMD Radeon HD 8000M: Ознакомительные образцы GPU AMD Radeon HD 8000M уже поставляются производителям мобильных компьютеров

    08:006

    Gigabyte показала Wintel-планшет S1185 с экраном разрешением Full HD: В аппарате используется процессор Intel Core i5 третьего поколения

    08:004

    Snapdragon 800 и 600 — флагманские однокристальные системы Qualcomm нового поколения: Обе новые SoC уже находятся на стадии находятся на стадии пробного производства

    07:307

    На CES 2013 показана работа PowerVR Series6 и первые продукты с этим GPU: Производители привезли первые продукты с GPU PowerVR Series6 на CES 2013

    07:303

    Устройство DarbeeVision Cobalt DVP4000 призвано улучшать изображение, передаваемое по HDMI: DarbeeVision Cobalt соответствует спецификации HDMI 1.3

    07:0010

    Разрешение 20-дюймового экрана прототипа планшета Panasonic — 3840 х 2560 пикселей: Японский производитель привез на CES 2013 прототип планшета с экраном Ultra HD

    01:4538

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