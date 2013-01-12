  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 января 2013

    Intel Haswell сравнили с NVIDIA GeForce GT 650M по графической производительности : На что способен интегрированный GPU процессора Intel Haswell?

    21:3144

    Специалисты Wysips довели прозрачность солнечного элемента, рассчитанного на интеграцию в экраны, до 90%: Первые устройства с солнечными батареями Wysips в дисплях могут появиться на рынке в сентябре

    16:4049

    JamStik — миниатюрная MIDI-гитара, совместимая с iPad: Продажи JamStik стартуют этим летом по цене $249-299

    16:0528

    Xi3 выпускает мини-ПК Z3RO Pro Computer и провозглашает «конец эры привычных настольных ПК»: Потребляемая мощность Z3RO Pro Computers — 15 Вт

    15:4040

    Intel выпустит процессор Core i7-3537U для мобильных ПК: Тактовая частота CPU будет лежать в пределах 2,0-3,1 ГГц

    13:5116

    Американский суд разочарован ценой, но все же одобрил продажу патентов Kodak: За патенты, которые стоят 2 млрд. долларов, Kodak получит всего 525 млн. долларов

    12:5012

    Специалисты Intematix создали новый красный люминофор для светодиодов: Новый красный люминофор, созданный Intematix, расширяет спектр излучения светодиодов

    09:006

    TIAX знает, как предотвратить неприятности с литиево-ионными батареями: Специальные датчики позволят обнаружить короткое замыкание внутри батареи

    08:301

    По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 6,4%, лидерство осталось за HP: ПК продолжают отходить на второй план

    08:0032

    Процессоры видеосигнала ON Semiconductor LC749000 призваны улучшать качество изображения на небольших жидкокристаллических экранах: Процессоры видеосигнала ON Semiconductor LC749000 помогают снизить энергопотребление дисплеев

    07:001

    Основой Xbox следующего поколения станет восьмиядерный процессор AMD и 3D-ускоритель Radeon HD 8800?: 8 ГБ оперативной памяти и 640 ГБ HDD

    00:2052

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018