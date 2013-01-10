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    10 января 2013

    Gigabyte показала усовершенствованный вариант мини-ПК Intel NUC: Аппарат пока существует в виде прототипа, а коммерческие версии его появятся в апреле

    23:503

    Твердотельные накопители Mushkin ProSpec ориентированы на корпоративных заказчиков : Изделия построены на базе контроллера LSI SandForce SF-2582

    23:104

    Innergie называет PocketCell Duo самым маленьким аккумуляторным блоком емкостью 6800 мА∙ч: Батарея PocketCell Duo заряжается от порта USB

    23:059

    NVIDIA всё-таки показала референсный планшет на базе Tegra 4: 11 дюймов и малая масса

    22:168

    Планшет Panasonic с 20-дюймовым экраном IPS 4K оказался не прототипом, его продажи начнутся в этом году: Разрешение 20-дюймового экрана планшета Panasonic — 3840 х 2560 пикселей

    20:4745

    Android занимает три четверти мирового рынка смартфонов: Apple с iOS — на втором месте

    19:1425

    Выпуск 27-дюймовых моноблочных компьютеров iMac ограничен из-за проблем с тонкими экранами: Оправдывает ли себя стремление сделать настольный компьютер тоньше на 5 мм?

    17:5718

    Вышло приложение Dropbox для Windows 8: С его помощью можно пролистывать все файлы, просматривать фотографии и видео на планшетах

    17:485

    На CES 2013 показаны гибридные накопители WD Black толщиной 5 мм: Появления гибридных накопителей WD Black в серийных устройствах можно ожидать в этом полугодии

    17:4314

    Марк Шаттлворт продемонстрировал работу Ubuntu Phone OS (видео): Судя по этому видео, разработка операционной системы идет семимильными шагами.

    17:426

    Приложение My WebMoney появилось в SamsungApps: My WebMoney представляет собой семейство программ для управления WebMoney-кошельками

    17:271

    Wuala 2.5 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    17:23

    На CES 2013 замечен необычный корпус In Win типоразмера mini-ITX: Габариты корпуса In Win размерами 263 x 122 x 273

    17:159

    Мобильный 2ГИС превратился в бесплатный навигатор: Теперь и на смартфонах приложение 2ГИС умеет рассчитывать оптимальный маршрут для поездки на автомобиле

    17:133

    ABBYY PhraseBooks — разговорник для iOS: Он поможет путешественникам объясняться на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках

    17:07

    TransMac v.10.4 - небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh: Небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh

    16:10

    GMER v.2.0.18444 - небольшая бесплатная утилита для борьбы с руткитами: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    15:35

    Уже в этом году планшетов по всему миру будет продано намного больше, чем ноутбуков, уверены аналитики NPD DisplaySearch: Объем рынка планшетов аналитики NPD DisplaySearch оценивают в 240 млн. штук

    15:2433

    Avidemux v.2.6.1 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    15:00

    Контроллер Etron EV2669 для флэшек с USB 3.0 обеспечивает скорость до 260 МБ/с: Контроллер EV2669 построен по двухканальной схеме

    14:574

    Передняя панель корпусов In Win GT1 украшена странной решеткой: Корпус In Win GT1 будет доступен в черном и белом вариантах внешнего оформления

    14:365

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.70 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    14:25

    Корпус Lian Li PC-N1 призван заменить штатный корпус Intel NUC: Устраняет ли Lian Li PC-N1 проблему с перегревом Intel NUC?

    14:143

    Корпус Antec GX700 стилизован под военное оборудование и оснащен контроллером вентиляторов: Корпус Antec GX700 предназначен для игровых ПК

    14:046

    Foobar 2000 v.1.2 - функциональный бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    13:50

    Seagate Central позволяет организовать совместное хранение данных в домашней сети: Сетевое устройство Seagate Central для совместного хранения появится в продаже в марте 2013 года

    13:36

    Смартфон Samsung Galaxy S II Plus представлен официально: Основой Samsung Galaxy S II Plus служит двухъядерный процессор

    13:1527

    CintaNotes v.2.0.1 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    13:15

    Transcend защищает карты памяти от копирования: Носители Copy Protection SD и microSD могут пригодиться издателям звукозаписей и видеозаписей

    12:5411

    Halite BitTorrent Client v.0.3.4 - бесплатный клиент для сетей BitTorrent: Бесплатный клиент для сетей BitTorrent

    12:401

    SMART Storage Systems добавляет в серию SSD CloudSpeed модели CloudSpeed 1000 и CloudSpeed 1000E: В CloudSpeed 1000 и CloudSpeed 1000E используется 19-нанометровая флэш-память MLC NAND потребительского класса

    12:331

    Корпус для внешнего накопителя FirmTek miniSwap/U3 поддерживает функцию горячей замены: Корпус для внешнего накопителя FirmTek miniSwap/U3 рассчитан на одно устройство типоразмера 2,5 дюйма

    12:173

    Picasa v.3.9 Build 136.12 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    12:05

    Клавиатура Corsair Vengeance K95 и мыши Vengeance M95 и M65 ориентированы на любителей игр: Клавиатура Vengeance K95 является развитием модели Vengeance K90

    11:55

    WinPatrol v.26.1 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    11:30

    WinSCP v.5.13 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    10:55

    SeaMonkey v.2.15 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    10:20

    Corsair Voyager Air наделен функциями беспроводного внешнего HDD, сетевого хранилища, USB-накопителя и концентратора Wi-Fi: Corsair Voyager Air позволяет организовать потоковую передачу фильмов и музыки

    10:005

    IdeaCentre Horizon — 27-дюймовый моноблочный компьютер «для всей семьи»: Новинка поступит в продажу в начале лета

    09:549

    DFX Audio Enhancer v.11.108 - программа для улучшения качества прослушиваемого аудио: Программа для улучшения качества прослушиваемого аудио

    09:45

    Internet Download Manager v.6.1.4 Build 5 - диспетчер закачек для ОС Windows: Диспетчер закачек для ОС Windows

    09:10

    Mushkin Enhanced показала прототип скоростного внешнего SSD Ventura Ultra в формате флэшки: Коммерческий вариант накопителя будет доступен в трех вариантах объема — 60, 120 и 240 ГБ

    08:533

    Thaiphoon Burner v.8.0.0.0 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    08:35

    Corsair начинает продажу комплектов световых панелей для модернизации модулей памяти Dominator Platinum: Комплекты для модернизации позволят расширить возможности настройки подсветки модулей Corsair Dominator Platinum DDR3

    08:306

    DU Meter v.6.05 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    08:00

    Беспроводной внешний накопитель Seagate Wireless Plus работает автономно до 10 часов: Стоимость беспроводного устройства Seagate Wireless Plus в России составит 7590 руб.

    08:007

    Однокристальная система WonderMedia PRIZM WM8980 совместима с ОС Android 4.2: Массовые поставки SoC запланированы на первый квартал текущего года

    07:594

    Министерство юстиции и патентное бюро США выступили против запретов на продажи из-за нарушения патентов: Запрет на продажи не соответствует «общественным интересам»

    07:3017

    Globalfoundries планирует построить в США центр НИОКР: Новый исследовательский центр поможет Globalfoundries ускорить освоение новых технологий

    07:00

    Представлен восьмиядерный процессор для смартфонов Samsung Exynos 5 Octa: Восьмиядерный процессор Exynos 5 Octa должен помочь Samsung в продвижении на рынке смартфонов

    04:2528

    На CES 2013 провели тесты на прочность нового стекла Gorilla Glass 3: Выдерживает усилие в 45 кг

    00:0626

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