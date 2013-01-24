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    24 января 2013

    VidTrim Pro 2.2.0 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    23:59

    WatchDroid Pro 6.0 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    23:581

    Blux Camera 1.0.4 — улучшение качества снимков на iPad: Приложение, которое значительно расширяет возможности встроенной в iPad камеры

    23:53

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 1.3.4 для Android: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    23:39

    Можно ли продать флэшку объемом 8 ГБ с интерфейсом USB 2.0 за $100?: Флэш-накопитель Kanguru Defender DualTrust защищен шифрованием и содержит безопасный интернет-браузер

    23:2025

    Внешний оптический привод I-O Data DVRP-U8H питается от порта USB: Продажи привода I-O Data DVRP-U8H должны начаться в середине февраля

    22:567

    Появились новые данные об объективе Nikon Nikkor AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED: Преемник модели Nikon AF Zoom Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D ED-IF будет представлен на выставке CP+

    21:3113

    Lenovo приписывают намерение купить RIM: RIM рассчитывает на стратегическое сотрудничество

    21:1711

    Компания Samsung Display отметила выпуск 300 млн. панелей AMOLED: Компания Samsung Display выпускает панели AMOLED с 2007 года

    20:5613

    Intel начнет инвестировать в переход на 450-миллиметровые пластины в 2013 году: Капитальные вложения Intel в 2012 году составят 13 млрд. долларов.

    20:457

    Корпус Fractal Design Arc Midi R2 оценен в $110: Габариты Fractal Design Arc Midi R2 — 230 х 460 х 515 мм

    20:336

    Apple уже продала полмиллиарда устройств с iOS, но после квартального отчета акции упали более чем на 10%: Одним махом капитализация Apple уменьшилась на 50 млрд. долларов

    19:4942

    Intel разрешили построить в Ирландии фабрику стоимостью 4 млрд. долларов, которая будет выпускать процессоры по нормам 14 нм: После 2015 года Intel рассчитывает освоить нормы 10, 7 и 5 нм

    19:2222

    Amazon приобретает разработчика ПО для преобразования текста в речь: IVONA; 44 голоса, 17 языков

    19:205

    VIA выпускает мини-компьютер VIA ARMTiGO A800 для встраиваемых приложений: По мнению VIA, VIA ARMTiGO A800 — самая маленькая система на архитектуре ARM для встраиваемых приложений

    19:032

    Системные платы ASRock H61TM-ITX и B75TM-ITX характеризуются одинаковым типоразмером и компоновкой: В конфигурации каждой новинки - два разъема SO-DIMM и слот Mini PCI-E

    18:191

    Обновление SDK для Windows Phone 7.8 : При помощи него можно проверить, как «живые» плитки в приложениях для Windows Phone 7.5 будут вести себя на устройствах с Windows Phone 7.8

    16:171

    Энциклопедия Wikipedia Mobile 3.3 для iOS: В программе есть поисковые подсказки, полнотекстовый поиск

    16:10

    LG U560 — ультрабук с 15-дюймовым экраном и массой 2 кг: Панель IPS и процессор Core i5-3337U

    16:0713

    Плата GizmoSphere Gizmo на APU AMD G-T40E ориентирована на «изобретателей встраиваемых систем»: Набор разработчика, включающий плату Gizmo, стоит $199

    15:592

    Убытки Nokia в 2012 году составили 2,303 млрд. евро: Nokia отчиталась за последний квартал 2012 года и год в целом

    15:3728

    Выпуск планшетов iPad в этом квартале уменьшится на 40%: Sharp разрабатывает панели для планшетов iPad и iPad mini следующего поколения

    15:006

    Основой мини-ПК Sapphire EDGE HD4 служит процессор Intel Celeron 847: В некоторых задачах EDGE HD4 вполне может заменить традиционную настольную систему

    14:434

    На оперативную память для мобильных устройств в этом году придется 30% общемирового выпуска микросхем памяти: Основными поставщиками мобильной памяти RAM являются компании Samsung Electronics и Hynix SK

    14:22

    Представлены системы жидкостного охлаждения Cooler Master Seidon 120XL и 240M: В состав СВО Cooler Master Seidon 120XL и 240M входят медные водоблоки с микроканалами

    14:085

    Появились подробности о новых APU AMD Richland: Настольные модели Richland вошли в линейку Axx-6000

    12:5116

    Смартфон Nokia EOS, выпущенный в этом году, станет «первым настоящим» смартфоном PureView Windows Phone: Nokia планирует выпустить смартфон Catwalk и планшет с ОС Windows RT

    12:2629

    Active File Recovery for Windows v.10.0.6 - программа восстановления удаленных или поврежденных данных: Программа для восстановления удаленных или поврежденных данных

    10:20

    Samsung также выпустит 7-дюймовый планшет стоимостью 150-200 долларов: В первой половине года

    10:0011

    ALLPlayer v.5.4 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    09:45

    KMPlayer v.3.5.0.77 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    09:10

    Any Video Converter v.5.02 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    08:351

    Samsung сменила Apple в роли крупнейшего мирового потребителя полупроводниковых изделий: Samsung и Apple совместно обеспечили 15% мирового спроса на полупроводниковые изделия

    08:0026

    Flash-Integro объявляет о выходе новой версии VSDC Видео Конвертера: Бесплатный Видео Конвертер конвертирует видео различных форматов, а также предоставляет ряд возможностей для его редактирования

    08:00

    Western Digital отчиталась за квартал, завершившийся в декабре 2012 года: Квартальный доход Western Digital достиг 3,8 млрд. долларов

    07:302

    Компании Blackmagic Design, JK Imaging, Photron, SVS-Vistek и ViewPlus объявили о поддержке системы Micro Four Thirds: Полку сторонников системы Micro Four Thirds прибыло

    07:003

    Доход Apple за один квартал составил 54,5 млрд. долларов : За квартал Apple удалось продать 47,8 млн. смартфонов iPhone и 22,9 млн. планшетов iPad

    02:3038

    Motorola X Phone первым получит Android 5.0 Key Lime Pie, но не будет относиться к линейке Nexus?: 5 дюймов экран

    00:5514

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