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    13 января 2013

    TP-LINK TL-WA850RE увеличивает радиус действия беспроводной сети: Устройство TP-LINK TL-WA850RE соответствует спецификациям IEEE 802.11b/g/n

    23:2329

    Nikon Coolpix S6500 — недорогая компактная фотокамера с поддержкой Wi-Fi: Купить новинку можно будет уже в текущем месяце

    23:144

    Корпуса Zalman ZM-VE400 и ZM-HE135 рассчитаны на накопители типоразмера 2,5 дюйма и умеют шифровать информацию: Корпус ZM-VE400 позволяет дополнительно ограничить доступ к данным с помощью пароля

    22:059

    Разрешение мониторов Zalman TM215, TM230, TM270 и TM270V — 1920 х 1080 пикселей: Продажи мониторов Zalman TM215, TM230, TM270 и TM270V начинаются в первом квартале 2013 года

    15:5034

    Цифровая фотокамера Olympus Stylus Tough TG-2 iHS способна погружаться на глубину до 15 метров: В отличие от предшественницы, дисплей камеры выполнен по технологии OLED

    15:0020

    Компания Ice Computer показала на CES 2013 модульный планшет xPad: Планшет Ice Computer xPad оснащен экраном размером 9,7 дюйма по диагонали

    14:4230

    В SSD Crucial M500 сочетается большой объем хранения данных и низкая цена: В зависимости от исполнения представители серии появятся в продаже в первом или втором кварталах текущего года

    09:4923

    Появились рекламные изображения смартфона BlackBerry Z10 под управлением ОС BlackBerry 10: Официальная премьера устройства состоится 31 января

    08:5929

    MSI S30 — тонкий ноутбук в белом корпусе: Конструкция лэптопа предусматривает наличие и SSD, и HDD

    08:2211

    Broadcom поможет добавить в компьютеры Apple поддержку 5G Wi-Fi: Стандарт Wi-Fi 802.11ac втрое превосходит 802.11n по обеспечиваемой пропускной способности

    08:0033

    Wi-Fi Alliance и Wireless Gigabit Alliance объединяются: В текущем году альянсом Wi-Fi Alliance будет запущена первая программа сертификации WiGig

    07:30

    Oracle выпускает ленточные приводы StorageTek LTO 6: Ленточный привод StorageTek LTO 6 может быть включен в состав библиотек StorageTek SL8500 и SL3000

    07:007

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