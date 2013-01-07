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    7 января 2013

    Nvidia Project Shield — портативная консоль на основе Tegra 4 и Android: Tegra 4 и 5-дюймовый экран

    23:4625

    PaperTab — прототип планшета с гибким электрофоретическим экраном: Диагональный размер экрана PaperTab равен 10,7 дюйма

    23:0818

    Бюджетный планшет Acer Iconia B1-A71 представлен официально: Цена устройства на $50 больше той, что предполагалась ранее

    22:138

    Kingston анонсирует поставки флэшек DataTraveler HyperX Predator 3.0 объемом 1 ТБ: Флэш-накопители Kingston DataTraveler HyperX Predator 3.0 оснащены интерфейсом USB 3.0

    21:3823

    В США состоялся анонс смартфона Alcatel One Touch Scribe HD с 5-дюймовым дисплеем и четырехъядерным CPU: Аппарат оценен в $397

    21:208

    Компания Kodak продала свое имя: Право использовать марку Kodak в обозначениях камер досталось компании JK Imaging

    20:3610

    G-Technology использует в накопителях G-DRIVE mini и G-RAID mini жесткие диски HGST Travelstar типоразмера 2,5 дюйма объемом 1 ТБ: Накопитель G-Technology G-DRIVE mini развивает скорость до 136 МБ/с

    20:182

    Представлен планшет-ультрабук Lenovo ThinkPad Helix с экраном размером 11,6 дюйма: Цена Lenovo ThinkPad Helix в базовой конфигурации — $1499

    19:3533

    HP U160 — недорогой портативный монитор с питанием от USB: Новинка оценена в $179

    19:003

    Хранилище с сетевым подключением LaCie 5big NAS Pro ориентировано на офисное использование: Хранилище с сетевым подключением LaCie 5big NAS Pro интегрировано с «облачным» хранилищем Wuala

    16:027

    Зарядная станция Griffin PowerDock 5 способна заряжать до пяти устройств Apple одновременно: Также PowerBlock Universal и PowerJolt Universal

    15:299

    VIZIO выпустит планшет под управлением Windows 8 на основе APU Z-60 с экраном Full HD: Диагональ 11,6 дюйма

    15:148

    Green House увеличивает объем карт памяти SDXC до 128 ГБ: В карточках GH-SDXCUA64G и GH-SDXCUA128G используется флэш-память типа MLC NAND

    14:538

    Дисковый массив LaCie 5big объемом 20 ТБ оснащен интерфейсом Thunderbolt: В комплект LaCie 5big входит кабель Thunderbolt

    14:321

    Lenovo анонсировала ThinkVision LT1423p — портативный монитор на базе панели IPS со встроенным аккумулятором и поддержкой Wi-Fi: Устройство поддерживает ввод данных при помощи пера

    14:1415

    Lenovo анонсировала моноблочные компьютеры IdeaCentre A730 и C540: Новинки, укомплектованные сенсорными дисплеями, поступят в продажу в июне

    14:086

    Toshiba Satellite U845t — доступный ультрабук с сенсорным дисплеем: Стоимость новинки в США — $799

    14:006

    NVIDIA официально представила однокристальную платформу Tegra 4: SoC будет производиться по 28-нанометровому техпроцессу и будет на 45% экономнее Tegra 3 в плане энергопотребления

    13:4571

    Пропускная способность USB 3.0 будет удвоена: Участники USB 3.0 Promoter Group обещают увеличить пропускную способность USB 3.0 до 10 Гбит/с

    13:4523

    HGST выпускает первый в мире жесткий диск типоразмера 2,5 дюйма объемом 1 ТБ со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин: Накопитель оснащен 32 МБ кэш-памяти и интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    13:2913

    Velocity Micro представила мини-ПК Edge Mini, планшеты Cruz D610 и Q610: Планшеты Cruz D610 и Q610 оснащены 10-дюймовыми экранами

    13:061

    Дизайн накопителя LaCie Blade Runner создал дизайнер Филипп Старк: Объем LaCie Blade Runner — 4 ТБ

    08:3013

    Intel могла бы обеспечить годовую потребность Apple в процессорах A6, загрузив лишь 2-4% своих мощностей: TSMC идет на крупные капиталовложения, чтобы заинтересовать Apple

    08:0037

    Рынок энергонезависимой памяти с произвольным доступом находится на пороге взрывного роста, полагают эксперты Forward Insights: Перспективы памяти типа MRAM изучены в отчете, подготовленном специалистами Forward Insights

    07:353

    Гибридные процессоры E1-1500 и E2-2000 появились в каталоге AMD: Тактовая частота CPU новых гибридных процессоров на 50-80 МГц больше, чем у предшественников

    07:303

    Анонсирована Ubuntu для смартфонов: Первая версия ОС для массовых пользователей может появиться уже в четвертом квартале этого года

    00:5222

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