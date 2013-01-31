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    31 января 2013

    Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce Titan 780: Сроком выхода GeForce Titan считается конце февраля

    22:1629

    По мнению агентства Fitch, AMD близится к банкротству : Успеет ли AMD переключиться с рынка ПК на другие рынки?

    19:1272

    Доход Amazon.com в четвертом квартале 2012 года достиг 21,27 млрд. долларов: Amazon.com удалось за три месяца увеличить продажи на 22%

    17:443

    Анонсирован объектив для беззеркальных камер Sigma 30mm F2.8 DN : Объектив Sigma 30mm F2.8 DN будет выпускаться в вариантах для камер систем Micro Four Thirds и Sony E-mount

    16:385

    Смартфон Acer Liquid C1 построен на процессоре Intel Atom Z2420 и оснащен экраном типа IPS: Смартфон Acer Liquid C1 весит 140 г

    16:2511

    Анонсирован широкоугольный объектив Sigma 19mm F2.8 DN : Объектив Sigma 19mm F2.8 DN будет выпускаться в вариантах для камер систем Micro Four Thirds и Sony E-mount

    16:09

    Суперкомпьютер Eurora на GPU NVIDIA Tesla устанавливает мировой рекорд энергетической эффективности: В суперкомпьютере Eurora используется водяное охлаждение

    15:4519

    Анонсирован телеобъектив Sigma 60mm F2.8 DN : Объектив Sigma 60mm F2.8 DN будет выпускаться в вариантах для камер систем Micro Four Thirds и Sony E-mount

    15:307

    По подсчетам IDC, за квартал было отгружено 52,5 млн. планшетов — больше, чем ожидалось : Доля Apple на рынке планшетов уменьшается, но остается самой большой

    14:502

    По данным Fujifilm, камера FinePix F900EXR фокусируется быстрее всех в мире — за 0,05 с: Камера Fujifilm FinePix F900EXR оснащена интерфейсом Wi-Fi

    14:266

    В камерах Fujifilm S4600, S4700 и S4800 используется датчик типа CCD: Камеры Fujifilm S4600, S4700 и S4800 доступны в черном, белом и красном цвете

    14:031

    AnVir Task Manager Free v.7.51 - бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows

    13:501

    Компания Fujifilm представила камеры FinePix S6600, S6700 и S6800: Камеры FinePix S6600, S6700 и S6800 поддерживают съемку видео высокой четкости в формате Full HD

    13:483

    LibreOffice v.3.6.5 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    13:156

    Windows 8 Codecs v.1.41 - сборники популярных кодеков для ОС Windows 8: Сборник популярных кодеков для ОС Windows 8

    12:40

    Плата ASRock FM2A85X Pro оснащена семью слотами расширения и восемью портами SATA 6 Гбит/с: Плата ASRock FM2A85X Pro выполнена в типоразмере ATX

    12:309

    Wireshark v.1.8.5 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    12:051

    Соотношение сторон мониторов iiyama B1980SD и E1980SD — 5:4: В мониторах iiyama B1980SD и E1980SD используются 19-дюймовые панели типа TN

    12:0214

    cFosSpeed v.9.00 - драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    11:30

    «Доктор Веб»: обзор Android-угроз в 2012 году: «Доктор Веб» опубликовала обзор угроз для платформы Android за 2012 год

    10:55

    Symantec System Recovery 2013 - инструмент для защиты систем на Windows Server 2012 и vSphere 5.1: Symantec анонсировала Symantec System Recovery 2013

    10:20

    Red Hat представляет новую версию платформы виртуализации для предприятий: Платформа виртуализации для предприятий Red Hat Enterprise Virtualization версии 3.1

    09:45

    Вышла новая версия готового решения "1С-Битрикс" для государственных организаций с мобильной версией: Мобильная версия и другие обновления готового решения «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации»

    09:10

    SecureTower расширяет список контролируемых каналов передачи данных: Falcongaze заявляет об очередном обновлении системы SecureTower

    08:35

    Максимальное значение диафрагмы объектива компактной камеры Olympus Stylus XZ-10 — F/1,8: Основой Olympus Stylus XZ-10 является датчик изображения типа CMOS формата 1/2,3 дюйма

    08:305

    Компания Qualcomm отчиталась за первый квартал 2013 финансового года : За период с октября по декабрь 2012 года компания Qualcomm получила 6 млрд. долларов дохода

    08:003

    ReaSoft запускает бесплатную Домашнюю версию Фотоконвертера: ReaSoft объявила о программы для пакетной обработки большого количества изображений

    08:00

    Смартфон Samsung Galaxy Express стал «гражданином мира»: Новая модель - близкий родственник американского Galaxy Express

    07:3035

    Apacer добавляет в линейку SSD SDM4 две сверхтонкие модели: Сверхтонкие накопители серии SDM4 7P/180D выпускаются в двух вариантах: с корпусом и без него.

    07:009

    Представлены первые смартфоны на платформе BlackBerry 10: Смартфон BlackBerry Z10 имеет экран размером 4,2 дюйма, BlackBerry Q10 — 3,1 дюйма

    03:4922

    Компании Research In Motion больше нет: Компания Research In Motion переименована в BlackBerry

    01:1425

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