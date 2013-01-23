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    23 января 2013

    Сотовые телефоны обошли по распространенности зубные щетки: В 2013 году мобильные устройства станут самым распространенным средством доступа в интернет

    23:3328

    Годовой доход Google впервые превысил 50 млрд. долларов: Компания Google отчиталась за четвертый квартал 2012 года и год в целом

    21:3319

    В этом году рынок SSD вырастет вдвое, а помогут этому ультрабуки: В 2016 году объем рынка SSD в количественном выражении достигнет 239 млн. штук

    20:2226

    Sony расширила ассортимент объективов с байонетом E-mount моделями SEL20F28 и SELP18200: Объектив 18-200mm f/3.5-6.3 оснащен моторизованным приводом трансфокатора

    20:0711

    Samsung экспериментирует с топологией субпикселей, чтобы повысить разрешение небольших панелей AMOLED: Речь идет о вариантах с расположением пикселей ромбом или в виде пчелиных сот

    19:0218

    Intel уходит с рынка системных плат для настольных ПК: Intel переключается с настольных ПК на более интересные вещи

    17:4681

    Толщина внешнего жесткого диска Buffalo HD-PUS500U3 составляет 8,8 мм: Buffalo HD-PUS500U3 всего лишь на миллиметр тоньше предыдущего рекордсмена - ADATA DashDrive Elite HE720

    17:457

    Microsoft называет дату начала продаж планшетов Surface Windows 8 Pro: В семействе планшетов Microsoft Surface — пополнение

    16:5724

    Семидюймовый планшет Hyundai T7, оснащенный четырехъядерным процессором Samsung, оценен в $166: За эту цену устройство можно приобрести в Китае

    14:5813

    Xfire v.1.152 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    12:401

    В серию мобильных зарядных устройств PNY PowerPack вошли модели емкостью до 7800 мА∙ч: PNY PowerPack увеличивает время автономной работы мобильных устройств

    12:215

    Wise Program Uninstaller v.1.23 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    12:051

    Чистые убытки AMD за 2012 год составили 1,18 млрд. долларов: AMD подвела итоги четвертого квартала и всего 2012 года

    12:0342

    CaliBattery 0.9 — сведения о состоянии батареи Android-аппаратов: Приложение особенно актуально для устройств, в прошивке которых драйвер батареи работает с ошибкой

    11:511

    Speedtest.net для Windows Phone 8 — проверка скорости мобильной сети: С помощью данного приложения можно проверять фактическую скорость обмена данными при передаче или приеме данныx

    11:37

    Google Snapseed 1.4.1 для Android упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    11:33

    GPU Shark v.0.6.8 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    11:302

    Reg Organizer v.6.0 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    10:553

    PhoneTorch Flashlight 1.3 делает из смартфона фонарик: При помощи PhoneTorch можно подать сигнал в темноте и даже использовать для светового сообщения азбуку Морзе.

    10:31

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.10.4 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    10:202

    В этом году Apple выпустит две модели iPhone, обе — с четырехдюймовыми экранами : В четырехдюймовых смартфонах Apple iPhone будет использоваться технология in-cell touch

    10:0022

    Audacity v.2.0.3 - простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор: Простой в использовании мульти-платформенный музыкальный редактор

    09:45

    Panoramatic 360 5.0.2 дает возможность создавать панорамы на iPhone: Приложение позволяет создавать круговые панорамные изображения из серии последовательных снимков

    09:30

    В каждом третьем ноутбуке используется камера производства Lite-On: Компания, название которой ассоциируется с оптическими накопителями, стремится к диверсификации

    09:30

    Epson предлагает использовать в качестве электронного видоискателя дисплей диагональю 0,48 дюйма разрешением 1024 х 768 точек: Компания уже приступила к массовому производству новинки

    09:208

    Появилось изображение планшета Samsung Galaxy 8.0: Новинка получит четырехъядерный CPU частотой 1,6 ГГц

    09:1012

    Advanced Uninstaller PRO v.11.15 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    09:10

    Планшеты и смартфоны будут двигать рынок микропроцессоров в этом году, уверены эксперты IC Insights: Рынок микропроцессоров в 2013 году вырастет на 12%

    09:006

    Новые данные о бюджетном планшете MSI Enjoy 71: Стоимость новинки — около 129 евро

    08:556

    Symantec: 77% компаний терпят убытки из-за самовольного использования сотрудниками облаков: Согласно опросу Symantec 90% компаний обсуждают внедрение корпоративных облачных систем

    08:35

    На работу в AMD пришли крупные технические специалисты с опытом работы в Qualcomm и Apple: В настоящее время AMD получает в отрасли ПК примерно 80% своего дохода

    08:3032

    "Веселые прятки": изучаем животный мир и играем на iPad: "Книжный Дом "Азбукварик Групп" выпустило новое развивающее приложение для детей дошкольного возраста

    08:002

    В сегменте планшетофонов в этом году будет безраздельно господствовать Android: Apple iOS, Microsoft Windows Phone и RIM BlackBerry OS пока не для планшетофонов

    08:0012

    File Expert 5.0.9 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    00:18

    CameraPro (CameraX) 2.3.9 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    00:16

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