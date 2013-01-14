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    14 января 2013

    ClamCase Pro превращает iPad в подобие MacBook Air: Футляр ClamCase Pro совместим с iPad 2 и более новыми версиями планшета

    21:0517

    Polaroid E9.7 — планшет-трансформер под управлением Android 4.1: Ориентировочная стоимость устройства — всего $150

    19:3022

    Кумулятивные продажи смартфонов Samsung Galaxy S превысили отметку в 100 миллионов: На преодоление этого рубежа у Samsung ушло 2 года и 7 месяцев

    17:5913

    Падение спроса на iPhone 5 вынуждает Apple вдвое сократить заказы на экраны для этих устройств: Что случилось со спросом на Apple iPhone 5?

    17:0167

    Появились данные о стоимости смартфонов Lenovo K900 и ZTE Grand S: ZTE Grand S, предположительно, будет стоить около $640, а стоимость Lenovo K900 вложится в диапазон $480-560

    16:531

    В состав однокристальной платформы RockChip RK3188 вошел четырехъядерный CPU ARM Cortex-A9: Готовые устройства на базе нового четырехъядерного процессора RockChip появятся уже весной текущего года

    15:118

    Prolimatech выпускает синий и красный варианты процессорного охладителя Megahalems Rev. B: Цена цветных кулеров Prolimatech Megahalems Rev. B примерно равна 60 евро

    14:458

    NirLauncher v.1.17.13 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    11:303

    Кодеки: x264 Video Codec r2245:

    10:551

    MP3 Quality Modifier v.2.51 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    10:20

    MAME v.0.148 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    09:45

    Free Download Manager v.3.9.2 Build 1286 - бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек: Бесплатный и полностью функциональный диспетчер закачек

    09:10

    Autoruns v.11.4 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    08:35

    Внешняя звуковая карта Tt eSpots Bahamut ориентирована на любителей игр: К компьютеру внешняя звуковая карта Tt eSpots Bahamut подключается по интерфейсу USB

    08:0015

    «Лаборатория Касперского» совершенствует защиту корпоративных почтовых серверов: Защита от спама и не только: «Лаборатория Касперского» совершенствует защиту корпоративных почтовых серверов

    08:001

    Samsung заменит Apple заказчиками из Китая: В текущем году Apple закупит у Samsung процессоров на 8,8 млрд. долларов

    07:3049

    Кодер H.264 Teradek VidiU позволяет организовать потоковое видеовещание в формате 1080p прямо с камеры, без участия ПК: Teradek VidiU — первый в мире миниатюрный кодер HDMI H.264 потребительского сегмента

    07:004

    Обновление Swype для Symbian — ускоренный набор текста: С ее помощью можно набирать на экране мобильного гораздо быстрее, чем обычными способами — до 40 слов в минуту.

    00:591

    Dropbox 2.3 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    00:57

    Обновление Instagram 3.4.0 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    00:551

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