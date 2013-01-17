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    17 января 2013

    ThinkPad X131e стал первым компьютером Lenovo под управлением ОС Google Chrome: Аппарат стоит на $110 дешевле версии под управлением ОС Windows

    23:3319

    Флэш-накопители Lexar JumpDrive P10, S33 и S23 оснащены интерфейсом USB 3.0: Накопитель Lexar JumpDrive P10 способен развить в режиме чтения скорость до 270 МБ/с

    21:358

    VIA выпускает одноплатные компьютеры APC Rock и APC Paper — без корпуса и в корпусе из картона соответственно: Осталось выпустить одноплатный компьютер APC Scissors

    18:5829

    Появилось изображение флагманского смартфона HTC M7: Аппарат получит т.н. «безрамочный» дисплей

    18:5518

    Satechi выпускает алюминиевый корпус для внешнего накопителя с интерфейсами USB 3.0 и eSATA: Цена Satechi USB 3.0 Aluminum External Hard Disk Enclosure примерно равна $40

    17:004

    Caustic 2500 — серийный ускоритель трассировки лучей: 16 ГБ памяти и $1495

    15:2523

    Мышь Genius Gila оснащена 12 кнопками и стоит $100: Начались продажи игровой мыши Genius Gila

    15:2318

    TSMC отчитывается за четвертый квартал 2012 года и подтверждает, что в 2013 году капиталовложения составят примерно 9 млрд. долларов: В четвертом квартале 2012 года чистый доход TSMC оказался на 31,6% выше, чем четвертом квартале 2011 года

    14:015

    True Launch Bar v.6.2 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    13:152

    LectureNotes 2.1 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    13:064

    Фоторедактор от Aviary 2.2.1 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    13:03

    Агент Mail.Ru 3.2.720 для Android — новая версия мессенджера: Эта программа позволяет делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS на мобильные телефоны

    12:58

    Wireless Network Watcher v.1.56 - небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети: Небольшая бесплатная утилита, отображающая список всех устройств, подключенных к вашей сети

    12:40

    Твердотельные накопители Apacer SFD 25S-M, SFD 18S5-M и mSATA S1-M оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В накопителях Apacer SFD 25S-M, SFD 18S5-M и mSATA S1-M используется контроллер SandForce SF-2281 B02

    12:361

    Comodo BackUp v.4.2.2.15 -бесплатная программа для создания резервных копий информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    12:05

    У AUO так пока и не получается освоить выпуск панелей AMOLED: Низкий процент выхода годной продукции преследует AUO

    12:0317

    SPAMfighter v.7.6.14 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    11:30

    ExtractNow v.4.77 - небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы: Небольшой бесплатный архиватор, поддерживающий популярные форматы

    10:55

    mIRC v.7.29 - новая версия IRC-клиента: Новая версия IRC-клиента

    10:20

    Ainol сделала планшет Novo 7 Venus похожим на Google Nexus 7: Устройство оценивается в $140, но, как и Google Nexus 7, оснащается четырехъядерным процессором

    09:5912

    Новая платформа Intel Atom (Lexington) ориентирована на сегмент смартфонов начального уровня: Нижний сегмент рынка смартфонов является самым перспективным с точки зрения роста

    09:548

    Microsoft совершенствует Cloud OS c помощью новых решений для управления ИТ-инфраструктурой: Microsoft объявила о выходе обновленного System Center 2012 Service Pack 1 (SP1)

    09:45

    В текущем году LG намерена продать 75 миллионов мобильных устройств — телефонов и смартфонов: Компания, возможно, вернется к производству смартфонов под управлением Windows Phone 8

    09:293

    i-Free выпустила мобильное приложение «Аудиопортал»: i-Free совместно выпустила мобильное приложение «Аудиопортал»

    09:10

    Появилось изображение бюджетного смартфона Samsung Galaxy Pocket Plus: В сравнении с предшественником, новая модель получила больше ОЗУ и более новую версию операционной системы

    08:5911

    Облачный сервис Papirus.net выпустил третью версию своего приложения для iPhone: Система деловых коммуникаций Papirus.net, призванная заменить использование электронной почты в корпоративной среде, выпустила третью версию своего приложения для iPhone

    08:35

    SecureTower 4.0 – комплексная система отчетности: Falcongaze завершила разработку и интеграцию в решение для защиты данных SecureTower совершенно новой системы отчетности

    08:00

    В камере Nikon D5200 используется датчик изображения производства Toshiba: Другой ключевой компонент камеры Nikon D5200 — процессор Nikon EXPEED 3

    07:3020

    Представлена серверная платформа AMD Open 3.0 (Roadrunner): Предсерийные образцы систем AMD Open 3.0 уже доступны первым заказчикам

    07:0017

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