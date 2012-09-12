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    12 сентября 2012

    Inno3D готовит карту GeForce GTX 650 с альтернативным кулером: Внешний вид как у флагманов, конструкция заметно проще

    23:591

    Apple представила новые iPod nano и touch: Новинки появятся на прилавках магазинов в октябре

    23:5927

    IDF 2012, выставка: Intel Labs, сообщество разработчиков приложений для ультрабуков, Ixonos: Что привезла на IDF финская компания Ixonos?

    23:251

    В полнокадровой камере Sony α99 используется технология полупрозрачного зеркала и двойная система автофокусировки: Представлен новый флагман линейки зеркальных камер с байонетом A

    22:3610

    Apple представила iPhone 5: Аппарат получил 4-дюймовый дисплей и процессор А6

    22:04184

    Топ-менеджер Samsung полагает, что Galaxy Note II в два раза превзойдет предшественника по продажам: Galaxy Note II станет вдвое популярнее предшественника, так полагает глава мобильного подразделения Samsung Джей Кей Шин

    20:5933

    IDF 2012, выставка: Intel Experience Station, решения OCZ и DisplayLink : Традиционно в рамках IDF проходит выставка достижений различных подразделений Intel и партнеров

    20:344

    Новая версия Maxthon Mobile for Tablets 1.7 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    20:11

    IDF 2012, день первый: торговый автомат нового поколения на основе процессора Core i7: Ключ к успеху – это сотрудничество, уверены в Intel

    19:3625

    IDF 2012, день первый: планшеты на базе процессоров Core и Atom под управлением Windows 8: Основным преимуществом платформы Intel названа совместимость с корпоративными стандартами

    18:557

    Аналитики: поставки планшетов Amazon Kindle Fire HD к концу года превысят отметку в 5 миллионов штук: А вот сколько составят продажи — пока вопрос

    18:351

    Ультрабук NEC LaVie Z — экран размером 13,3 дюйма и масса 875 г: Стоимость 1800 и 2300 долларов

    17:5515

    Intel рассказала, сколько будут стоить ультрабуки на базе процессоров Haswell: Базовый ультрабук можно будет приобрести и за $700, а топовый — на $100-150 дороже

    17:1419

    IDF 2012, день первый: Intel задаёт курс развития пользовательских интерфейсов: Главная задача – прийти к интерфейсам, которые будут чувствовать пользователя

    16:558

    IDF 2012, день первый: ключевое выступление Дади Перлмуттера: Задача доклада – вдохновить разработчиков использовать новейшие разработки Intel

    15:207

    ES File Explorer 1.6.2.0 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    14:29

    Dolphin Browser HD 8.81 для Android : Последняя версия добавляет возможность открывать последнюю просматриваемую страницу при запуске приложения

    14:24

    Обновление BSPlayer для Android добавляет поддержку YouTube: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    14:23

    Automatic Task Killer 3.3.4 — «убийца» Android-приложений: В отличие от аналогичных программ, Automatic Task Killer завершает работу приложений в автоматическом режиме.

    14:19

    В мире активировано 500 млн устройств с Android: Ежедневно активируется около 1,3 млн новых устройств.

    14:16

    Процессоры Ivy Bridge будут поддерживать разрешение 4К: Используются два порта DisplayPort

    13:538

    StreamToMe 3.7.4 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    13:51

    Обновлено Instagram 3.01 для iOS : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    13:48

    aTypo Picture 3.73 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    13:47

    I-O Data DVRP-U8V — внешний оптический привод толщиной 19 мм: Новинка обеспечивает запись дисков DVD и CD

    13:454

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    13:38

    Представлена первая в мире цифровая полнокадровая компактная камера Sony Cyber-shot RX1 : Камера Cyber-shot RX1 имеет объектив с фокусным расстоянием 35 мм

    12:1740

    ICE Book Reader Professional v.9.0.9b - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    11:30

    IDF 2012: Intel раскрыла подробности архитектуры Haswell: Процессоры Haswell характеризуются высокой энергетической эффективностью

    11:1142

    Avidemux v.2.6.0 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    10:551

    TeamViewer v.7.0 Build 14563 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    10:20

    В четвертом квартале Intel выпустит два процессора Pentium на микроархитектуре Ivy Bridge для мобильных ПК : CPU называются Pentium 2020M и Pentium 2117U и работают на частотах 2,4 и 1,8 ГГц соответственно

    09:591

    SSD OCZ Vector на новом контроллере Indilinx замечен на IDF 2012: В SSD OCZ Vector используется контроллер Indilinx Barefoot 3

    09:5515

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.65.0 - программа для нейтрализации вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    09:45

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.10.2 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    09:10

    Модели SEL35F18, SELP1650 и SEL1018 пополнили ассортимент объективов Sony с байонетом E: Камеры NEX получили еще три объектива

    09:102

    Представлена камера Sony α NEX-6: В камере Sony α NEX-6 используется датчик изображения формата APS-C

    08:4723

    Рекомендательный геосервис Yell превращается в социальную сеть: Вышла новая версия рекомендательного геосервиса для iOS

    08:35

    Новые домашние антивирусы Panda 2013 появились в России: Новые решения предоставляют защиту от всех видов угроз с минимальным воздействием на производительность ПК

    08:00

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