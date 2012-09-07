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    7 сентября 2012

    Sarantel выпускает антенны GeoHelix GPS SL1250 и SL1350 : Антенны GeoHelix GPS SL1250 и SL1350 обеспечивают повышенную точность позиционирования

    23:50

    Компьютерный корпус BitFenix Ghost представлен официально: Новинка оценена в 89 евро

    18:519

    LG и Sony выпускают 84-дюймовые телевизоры с разрешением 3840 x 2160: 3D, пассивные очки и $25 000

    18:4937

    Появилось первое качественное изображение смартфона HTC Accord под управлением Windows Phone 8: Аппарат будет представлен 19 сентября

    17:257

    Смартфон HTC One ST с поддержкой двух карт SIM: первые подробности: Аппарат оснащен экраном диагональю 4,3 дюйма и двухъядерным CPU

    16:138

    ARM не считает себя конкурентом Intel: Настоящие конкуренты Intel — Qualcomm, NVIDIA, Texas Instruments и другие производители, использующие архитектуру ARM

    16:0221

    OCZ Technology ощутила нехватку флэш-памяти: Дефицит чипов сказался на поставках накопителей серий Vertex и Agility

    15:403

    Названа причина, по которой Apple отказалась от микросхем памяти Samsung: Samsung не будет поставлять экраны для смартфонов iPhone нового поколения

    15:0681

    Logitech начинает продажи белой клавиатуры-крышки Ultrathin Keyboard Cover для iPad: Цена новинки — $100

    14:3210

    NVIDIA анонсирует графический ускоритель Quadro K5000 for Mac: NVIDIA Quadro K5000 for Mac — самый производительный GPU NVIDIA для компьютеров Apple Mac Pro

    14:1114

    Prolimatech Magnetic Pin — магнитные шпильки для крепления корпусных кулеров: В комплекте четыре шпильки

    13:3617

    Apple отказывается от микросхем памяти производства Samsung: Новый iPhone получит память других производителей

    13:0043

    Gigabyte уменьшает объем памяти Radeon HD 7850 до 1 ГБ: Один из онлайновых магазинов уже начал прием заказов на GV-R785OC-1GD по цене около 265 евро

    12:168

    Ashampoo Burning Studio v.6.81 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    11:302

    HyperSnap-DX v.7.18.00 - утилита для захвата изображений из Windows и многих игр: Утилита для захвата изображений из стандартных приложений Windows и многих игр

    10:55

    USBDeview v.2.15 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    10:20

    LaCie оснащает дисковые массивы 2big Quadra и 4big Quadra интерфейсом USB 3.0: Продажи LaCie 2big Quadra и 4big Quadra начнутся в октябре

    09:543

    XnView v.1.99.1 - бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    09:45

    Представлена электронная книга Amazon Kindle Paperwhite: Электронная книга Amazon Kindle обзавелась улучшенным экраном с подсветкой

    09:3020

    Amazon представила семейство планшетов Kindle Fire HD: Новинки построены на однокристальных системах Texas Instruments OMAP4

    09:3013

    Foxit Reader v.5.4.2 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    09:102

    WordPress v.3.4.2 - бесплатная платформа для публикаций: Бесплатная платформа для публикаций

    08:35

    Южнокорейские антимонопольщики заинтересовались лицензионными соглашениями между Apple и Samsung: Цель антимонопольного расследования — выяснить, не злоупотребляла ли компания Samsung своим положением

    08:1523

    Новый Kaspersky Internet Security готов к выходу Windows 8: Новый Kaspersky Internet Security готов к выходу Windows 8

    08:00

    WD начинает поставки внешних накопителей My Passport Edge и My Passport Edge for Mac : Цена My Passport Edge равна $110, и My Passport Edge for Mac — $120

    08:004

    USR5639 — USRobotics не забывает о внешних телефонных модемах: Миниатюрный модем USRobotics USR5639 подключается к порту USB

    07:4515

    Apple и ФБР отрицают, что хакеры похитили данные о пользователях устройств Apple: Хакеры могли опубликовать реальные идентификаторы устройств, ни их источник неизвестен

    07:3012

    Nokia снижает цены на смартфоны с Windows Phone: Снижение цен на продукцию может подорвать квартальные показатели

    07:1522

    Прототип ноутбука Samsung с двумя экранами очень похож на ASUS Taichi, но ASUS не спешит подавать в суд: Мобильные компьютеры часто похожи между собой

    07:0017

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