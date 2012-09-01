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    1 сентября 2012

    Под маркой TDK Life on Record представлены наушники ST750 и еще семь наушников: Выставку IFA 2012 выбрала местом премьеры новых наушников компания Imation

    19:231

    Смартфоны наступают быстрее, чем ожидалось : Смартфоны станут крупнейшим сегментом рынка сотовых телефонов уже в будущем году

    16:4514

    Gartner: рынок серверов в натуральном выражении растет, в денежном — сокращается : Лидером рынка серверов остается HP

    15:10

    Microsoft не удалось заинтересовать производителей планшетами с Windows RT: Намерение выпускать собственные планшеты помешает Microsoft продвигать Windows RT

    14:4334

    Производитель оценил системную плату Foxconn Q77M в $100: В Foxconn Q77M используются только японские электролитические конденсаторы

    14:205

    Появились изображения новых смартфонов Nokia: Lumia 820 и Lumia 920

    14:1823

    На закрытой презентации на IFA 2012 показаны прототипы смартфонов с экранами E Ink: Реакция производителей на разработку E Ink оказалась положительной

    09:0718

    Sigma называет цену и срок начала продаж камеры Sigma DP1 Merrill: В США камеру Sigma DP1 Merrill можно будет купить уже в сентябре

    09:007

    Carl Zeiss дополняет линейку светосильных объективов для кино- и видеосъемки моделью Compact Prime CP.2 25/T2.1: Объектив Carl Zeiss Compact Prime CP.2 25/T2.1 стоит 3300 евро

    08:30

    В корпусе Spire Versis системная плата установлена не там, где обычно : Корпус Spire Versis рассчитан на системные платы типоразмера ATX и mATX

    08:004

    Компания ZAGG привезла на IFA 2012 новые клавиатуры для Apple iPad: Клавиатуры ZAGGkeys PRO и ZAGGkeys PRO Plus появятся в продаже в конце сентября

    07:30

    Google собирается продать часть Motorola Mobility за 2 млрд. долларов: Продажа подразделения Home Business — часть плана по возвращению Motorola в лидеры мобильного рынка

    07:00

    Wuala 2.41 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    00:45

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