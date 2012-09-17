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    17 сентября 2012

    Samsung анонсирует объективы NX 12-24mm F4-5.6 ED и NX 45mm F1.8: Новые объективы системы NX

    21:385

    Представлена компактная камера FUJIFILM XF1: В ретро-корпусе XF1 находится датчик EXR-CMOS формата 2/3 дюйма

    20:4318

    Canon наделяет камеру PowerShot G15 светосильным объективом, а модель SX50 HS – 50-кратным оптическим «зумом»: Обе новинки производитель, без лишней скромности, называет инновационными

    20:4017

    За первые сутки было сделано более двух миллионов предварительных заказов на Apple iPhone 5: Спрос на iPhone 5 превышает первоначально запланированный объем поставок

    20:0636

    Суммарная пропускная способность оптического коммутатора CALIENT S320 равна 32 Тбит/с. : Основой S320 является коммутирующий модуль MEMS Switch Module 320

    19:506

    Судья ITC не нашел в продукции Apple нарушений патентов Samsung: Решение судьи еще предстоит подтвердить или опровергнуть комиссии в полном составе

    19:2612

    Olympus представила объектив для макросъемки M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm f2.8: Одновременно выпущен черный вариант объектива M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0

    19:063

    Canon представила компактную фотокамеру PowerShot S110 с поддержкой Wi-Fi, GPS и сенсорным экраном: Новинка получила датчик изображения типа CMOS размером 1/1,7 дюйма и разрешением 12,1 Мп

    18:409

    PNY Opener Attaché: «флэшка»-открывалка: Совмещение приятного с полезным

    18:308

    МегаФон обновил навигационное приложение для Android : Приложение позволяет пользоваться интерактивной картой России, строить маршруты, получать информацию о «пробках» и определять местоположение других абонентов при помощи услуги «Следи».

    18:09

    Zero Devices Z2C — компьютер размером с «флешку»: Два ядра ARM и Android 4.0

    17:2423

    Семейство камер Olympus PEN пополнилось моделями PEN E-PL5 и E-PM2 : В камерах Olympus PEN E-PL5 и E-PM2 используется датчик изображения формата Four Thirds

    16:387

    Компания Panasonic представила телеобъектив LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S.: Конструкция объектива LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8/POWER O.I.S включает 18 элементов в 13 группах

    15:42

    Объем портативного NAS-сервера в защищенном исполнение Ciphertex CX-10K-NAS равен 40 ТБ: Цену CX-10K-NAS производитель сообщает по запросу

    15:277

    Компактная камера Olympus STYLUS XZ-2 оценена в $600: В камере Olympus STYLUS XZ-2 впервые используется гибридное управляющее кольцо

    14:377

    Canon EOS 6D — самая легкая и компактная полнокадровая зеркальная камера в ассортименте японского производителя: Камера Canon EOS 6D оснащена Wi-Fi и GPS

    14:1459

    Представлен беззеркальный цифровой фотоаппарат Panasonic LUMIX DMC-GH3: В DMC-GH3 встроен беспроводной модуль Wi-Fi

    13:3010

    EKL выпускает универсальную процессорную СВО Alpenföhn Wasser : СВО Alpenföhn Wasser оценена в 69,9 евро

    13:056

    IDF 2012: день третий, «Связь с будущим: этот мир без проводов»: Джастин Раттнер вышел на сцену в гарнитуре с двигающимися ушами

    12:207

    Высота процессорного кулера Phanteks PH-TC90LS составляет всего 45 мм: Новинка рассчитана на процессоры, уровень TDP которых не превышает 130 Вт

    12:009

    FreeRIP v.3.90 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:001

    В Сети появились спецификации 3D-карт AMD Radeon HD 8870 и HD 8850: Графические карты серии AMD Radeon HD 8000 будут основаны на GPU Sea Islands

    11:1615

    Zero Assumption Recovery v.9.2 Build 2 - утилита для восстановления данных с проблемных носителей информации: Утилита для восстановления данных с поврежденных носителей информации

    11:00

    save2pc Light v.5.19 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    10:00

    CPU-Z v.1.61.5 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    09:001

    По предварительной оценке стоимость компонентов iPhone 5 составляет $167,5: По стоимости материалов iPhone 5 на $35 дороже предшественника с тем же объемом памяти

    08:4020

    GPU Shark v.0.6.6 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    08:00

    Немецкий суд считает, что Motorola Mobility нарушила патент Apple на одну из особенностей прокрутки списка на экране: Apple получает возможность ввести запрет на продажи соответствующих продуктов Motorola Mobility в Германии

    07:3046

    Появились изображения камеры Olympus XZ-2 и ее предварительные спецификации: Компактная камера Olympus ZX-2 будет иметь разрешение 12 Мп

    07:157

    Ситуация с поставками памяти DRAM говорит о закате эры персональных компьютеров : Впервые с восьмидесятых годов доля ПК на рынке DRAM стала меньше 50%

    07:0023

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