  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 сентября 2012

    По следам IDF: в будущем году Intel освоит нормы 14 нм: Компания Intel остается лидером в разработке и освоении новых технологических процессов

    21:4018

    Появились фотографии и некоторые подробности о 5-миллиметровых HDD: Классические и гибридные накопители

    18:3234

    AeroCool Strike-X X-1000 — панель с реобасом и USB 3.0: Пять кулеров

    17:5511

    Cypress выпускает память nvSRAM плотностью 16 Мбит, рассчитанную на прямое подключение к контроллеру NAND: Память Cypress nvSRAM характеризуется бесконечным числом циклов чтения и записи

    15:278

    LucidLogix использует Thunderbolt для подключения к ультрабуку внешней видеокарты: VirtuMVP дает возможность использовать внешнюю карту совместно с интегрированным графическим ядром

    14:4615

    Sparkle комплектует 3D-карту GeForce GTX 650 Dragon Cyclone сменными вентиляторами: Компоненты карты Sparkle GeForce GTX 650 Dragon Cyclone разогнаны в заводских условиях

    14:283

    PNY дарит покупателям 3D-карт XLR8 GeForce GTX 660 и GTX 650 по пять фильмов из каталога Sony: Каталог PNY пополнили 3D-карты XLR8 GeForce GTX 660 и GTX 650

    14:00

    Цены на память типа DRAM продолжают идти вниз даже после рекордного падения в августе: Ориентировочно, цены модулей объемом 4 ГБ в конце месяца опустятся до $16

    13:457

    Colorful оснащает 3D-карты GeForce GTX 660 и GTX 650 кулерами собственной разработки: В систему охлаждения iGame GTX650 включена одна тепловая трубка

    13:28

    Canon готовит к выпуску зеркальную камеру EOS 6D: Системе автоматической фокусировки Canon EOS 6D приписывают наличие 11 точек

    12:2722

    Club 3D представила слегка разогнанный вариант видеокарты GeForce GTX 650: Тактовая частота GPU видеокарты на 40 МГц больше номинала

    12:25

    В корпусе Lian Li PC-D8000 есть место для двадцати жестких дисков типоразмера 3,5 дюйма: В корпусе Lian Li PC-D8000 помещается два БП

    11:5514

    В середине октября EK Water Blocks начнет продажи водоблоков для 3D-карт Gigabyte GTX 680 SuperOverclock: О цене EK-FC680 GTX SOC данных пока нет

    11:381

    Анонс камер Olympus E-PL5 и E-PM2 ожидается в понедельник: Одновременно могут быть представлены новые объективы Olympus системы Micro Four Thirds

    10:406

    Появились первые изображения камеры Panasonic GH3 и объектива LumixG X 35-100mm f/2.8: Основой Panasonic GH3 станет датчик изображения типа CMOS разрешением 16 Мп

    10:307

    SK Hynix выпускает память DDR3L-Reduced Standby для мобильных устройств: Память SK Hynix DDR3L-Reduced Standby изготавливается по технологии 20-нанометрового класса

    10:11

    Максимальная частота GPU видеокарт EVGA GeForce GTX 660 FTW Signature 2 2GB и FTW Signature 2 3GB составляет 1137 МГц: Новинки оценены в $240 и $280 соответственно

    09:59

    Твердотельные накопители Silicon Power серии Slim толщиной 7 мм предназначены для ультрабуков: Серию Slim открыли модели Slim S60 и Slim S70

    09:531

    PowerSkin предлагает чехол-батарею для Samsung Galaxy S III с поддержкой NFC: Мягкий на ощупь чехол изготовлен из цельного куска силиконовой резины

    09:377

    В накопителях Mach Xtreme Technology MX-ES флэш-память типа SLC NAND объединена с интерфейсом USB 3.0: Габариты MX-ES равны 72 x 17 x 7 мм

    09:21

    На Photokina 2012 будет показан прототип объектива Samyang 10mm 1:2.8 ED AS UMC CS: Объектив Samyang 10mm 1:2.8 ED AS UMC CS может появиться в продаже перед Новым годом

    07:152

    ZAGG предлагает защищать экраны смартфонов «невидимой» пленкой invisibleSHIELD EXTREME: Пленка invisibleSHIELD EXTREME стоит $30

    07:002

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018