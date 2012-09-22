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    22 сентября 2012

    TrueCaller для Android позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    17:59

    Обновлена SketchBook Pro 2.61 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    17:53

    Dell представила пятёрку новых мониторов, среди них ни одного на матрице TN: Только IPS и VA

    14:3556

    Google Maps для Android обновлены : Функция работает для 500 городов по всему миру.

    14:26

    Expense Manager 1.7.1 — персональная мини-бухгалтерия на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    14:22

    fMobi 3.5 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    14:20

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.5.5 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    14:19

    Quickdroid 4.1 — поиск информации на Android: С помощью данного приложения можно выполнять мгновенный поиск приложений, контактов, ссылок в избранном.

    14:17

    iOS 6 глубоко интегрирована с Facebook и Twitter: В iOS 6 совершенно новое приложение карты

    13:58

    Claystone Launcher 2.4 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    13:51

    Tweetbot 2.5.0 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    13:47

    Facebook 5.0.1 для iOS поддерживает iOS 6 и iPhone 5: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    13:45

    Adobe Reader 10.3.2 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    13:43

    Производитель разогнал микрокомпьютер Raspberry Pi до 1 ГГц: Разгон Raspberry Pi делается обновлением прошивки, бесплатно и с сохранением гарантии

    11:1412

    Sony отказалась от структуры RGBW в датчиках с многослойной компоновкой из-за низкого качества изображения: Спецификации изменились, но сроки поставки датчиков изображения Exmor RS остались прежними

    08:005

    Zeiss готовит автофокусные объективы для беззеркальных камер Fuji и Sony: Объективы Zeiss для беззеркальных камер Fuji и Sony будут выпускаться в Японии

    07:454

    Intel приписывают намерение инвестировать в Sharp 400 млн. долларов: Sharp является одним из лидеров в разработке и производстве жидкокристаллических панелей

    07:304

    Sony начнет поставки оптических архивов ODS-D55U и картриджей для них в октябре: Начата разработка библиотеки ODS-L10 на 10 дисков по 1,5 ТБ

    07:1511

    AU Optronics оштрафовали в США на полмиллиарда долларов: Штраф наложен на AU Optronics за участие в ценовом сговоре

    07:008

    Springpad 3.0.9 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    01:35

    Skitch 2.0 поддерживает iPhone и iPod Touch : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    01:23

    Вышла Opera Mini 7.5 для Android: В ней добавлена новая функция, основательно меняющая как стиль работы с Opera Mini, так и функциональность браузера - Стартовая страница.

    00:35

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