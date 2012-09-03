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    3 сентября 2012

    Некоторые американские орангутанги получили доступ к планшетам Apple iPad: Орангутангов в зоопарках США и Канады учат пользоваться планшетами Apple iPad

    21:3057

    Предварительные данные о смартфоне Nokia Lumia 920: беспроводная зарядка, 32 ГБ памяти и камера PureView: Появление смартфона Nokia Lumia 920 на рынке ожидается в октябре-ноябре

    20:4324

    OV7695 — самый маленький датчик изображения OmniVision, предназначенный для мобильных устройств: В датчике OmniVision OV7695 используется фирменная архитектура OmniBSI+

    20:214

    ASUS использует в тонком ноутбуке U38 процессоры Intel и AMD: В оснащение аппарата входит ЖК-панель IPS разрешением Full HD

    18:509

    PocketBook представила электронную книгу Basic New и планшет SURFpad: Стоимость PocketBook Basic New — 100 евро, а цена SURFpad пока не сообщается

    17:2017

    Спецификации и цены новых процессоров Intel: 16 новых CPU

    16:584

    Появилось первое изображение объектива с коррекцией перспективы Samyang 24mm f/3.5 : Объектив Samyang 24mm f/3.5 может быть представлен на выставке Photokina

    16:1013

    Один из онлайновых магазинов начал прием предварительных заказов на APU Trinity: Рекомендованные цены, вероятнее всего, будут на $5-10 ниже цен, указанных магазином

    15:206

    OSForensics v.1.2.1000 - программа для восстановления данных с ПК: Программа для восстановления данных с ПК

    14:25

    Intel придется пересмотреть будущее Atom в ПК?: Процессоры Atom перемещаются в мобильные и встраиваемые системы

    14:2249

    Специалисты LG Chem создали гибкие батареи в виде кабелей: Сейчас перед разработчиками стоит задача подготовить батарею к серийному выпуску

    13:5015

    AnyReader v.3.11 - программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации

    13:50

    Aerocool готовит к выпуску корпус Mechatron Black Edition: Модель относится к категории mid-tower и выполнена из стали толщиной 0,6 мм

    13:454

    ZoneAlarm v.10.2.078.000 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    13:15

    XRECODE II v.1.0.0.194 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    12:401

    Брюс Уиллис подает в суд на Apple: Известный актер недоволен условиями пользовательского договора с iTunes

    12:1483

    UltraDefrag v.5.0.7 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows : Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    12:053

    Infra Recorder v.0.53 - программа для записи CD/DVD-дисков под Windows: Программа для записи CD/DVD-дисков под Windows

    11:30

    Появились фото настоящего iPhone 5?: Больший экран, прежняя ширина

    11:2857

    D3DGear v.4.15 Build 1500 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    10:55

    Семейство ноутбуков Lenovo IdeaPad пополнилось тремя моделями: S300, S400 и S405: Lenovo IdeaPad S300 и S400 построены на комплектующих Intel, а в основе модели S405 — логика и процессоры AMD

    10:345

    Advanced HostMonitor v.9.30 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    10:20

    ASUSPro BU400 — тонкий и легкий ноутбук для бизнес-пользователей: Ноутбук работает под управлением Windows 8

    10:0512

    Little Beetle выпустила "Пазлы" для iPhone и iPad : Little Beetle представил развлекательную программу для всей семьи – "Пазлы"

    09:45

    "Ростелеком" выпустил Android-приложение для Паралимпиады в Лондоне: С помощью программы "Медальный зачет: Паралимпиада" можно следить за результатами Сборной России и команд из других стран и делиться радостью побед с друзьями в Вконтакте и Facebook

    09:10

    Veeam Explorer for SAN Snapshots представляя возможности восстановления данных из аппаратных снимков SAN в среде VMware: Новая технология обеспечивает быстрое и эффективное восстановление виртуальных машин VMware на СХД HP LeftHand и HP StoreVirtual VSA

    08:35

    В мониторах серии ViewSonic VX70 используются панели типа IPS: Мониторы серии ViewSonic VX70 подходят для профессиональной работы с фотографиями

    08:305

    i-Free Innovations запускает в России новую версию мобильного ассистента – Everfriends: i-Free Innovations выпускает Everfriends

    08:00

    Samsung привезла на IFA ноутбук с двумя экранами, работающий под управлением Windows 8: Работает прототип под управлением Windows 8

    08:0016

    Появилось первое фото 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 650: В конфигурацию GeForce GTX 650 входит 384 ядра CUDA

    07:3010

    В США начались продажи бюджетного смартфона Kyocera Rise с выдвижной клавиатурой : Основой Kyocera Rise является однокристальная система Qualcomm

    07:008

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