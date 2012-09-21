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    21 сентября 2012

    Casio оснащает цифровую фотокамеру Exilim EX-ZR1000 процессором изображения Engine HS 3 и поворотным дисплеем: Изделие оснащается датчиком изображения типа CMOS разрешением 16,1 Мп

    23:304

    Стали известны характеристики процессоров Centerton: Два ядра, Hyper-Threading и TDP 6,1 Вт

    19:0524

    NEC Medias Tab UL N08-D назван самым легким 7-дюймовым планшетом в мире: Масса устройства — всего 249 граммов

    18:3511

    Усилитель TriQuint TQM7M9053 предназначен для смартфонов с поддержкой 3G и 4G : Многодиапазонный усилитель мощности TriQuint TQM7M9053 характеризуется повышенной эффективностью

    18:223

    Apple проиграла Samsung в немецком суде: По данным Bloomberg, заказы Apple составляют 9% оборота Samsung

    17:4731

    Schneider Kreuznach анонсировала свои первые автофокусные объективы системы Micro Four Thirds: Серию откроет широкоугольный объектив Super-Angulon 14mm f/2

    16:332

    Biostar TA75MH2 — бюджетная системная плата для APU AMD Trinity: Новинка совместима с процессорами, TDP которых не превышает 100 Вт

    16:167

    Производители системных плат признали, что не дотянут до намеченных годовых показателей: Отраслевые источники объясняют изменения популярностью планшета Apple iPad

    15:4810

    NXP добавляет в семейство LPC4000 микроконтроллеры LPC408x и LPC407x: Основой NXP LPC408x и LPC407x служит цифровой процессор сигналов ARM Cortex-M4

    15:143

    16 октября дебютирует второе поколение гибрида смартфона и планшета ASUS Padfone : В основу аппарата, предположительно, ляжет SoC Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064

    14:484

    Швейцарские железнодорожники обвинили Apple в воровстве дизайна: Дизайнеры Apple украли швейцарскую гордость

    14:3364

    Планшеты Acer и ASUS с Windows 8 могут отпугнуть покупателей высокими ценами: Ожидается, что планшеты Acer и ASUS с Windows 8 будут стоить более $800

    14:1317

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.801 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:50

    MP3 Quality Modifier v.2.40 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    13:15

    Кодеки: x264 Video Codec r2216:

    12:40

    Под маркой B+W выпущен поляризующий фильтр для iPhone, iPad и других мобильных устройств: Фильтр B+W Smart-Pro совместим со встроенными камерами, диаметр объектива которых не превышает 8 мм

    12:2515

    Утечка дает представление о технических данных NVIDIA GeForce GTX 650 Ti: Судя по конфигурации, в NVIDIA GeForce GTX 650 Ti используется GPU GK106

    12:07

    HDClone Free Edition v.4.2.1 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    12:05

    Aptina выпускает датчик изображения разрешением 18 Мп с обратной засветкой для компактных камер: В датчике AR1820HS используется фирменная технология Aptina A-PixHS

    11:506

    TuneUp Utilities 2013 v.13.0 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    11:30

    «Вскрытие показало»: специалисты iFixit разобрали смартфон iPhone 5: Ремонтопригодность iPhome 5 — 7 из 10 балов

    11:2751

    JAlbum v.10.10 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    10:55

    Matias называет Quiet Pro самой тихой механической клавиатурой в мире: Цена Quiet Pro равна $149,95

    10:4017

    Wise Disk Cleaner v.7.64 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    10:20

    ZyXEL выпускает стационарные шлюзы LTE LTE512x : Технология LTE из мобильных приложений идет в стационарные

    10:17

    Speccy v.1.18 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:45

    Китайцы готовят Android-планшет с экраном Retina последнего поколения: Изделие, названное Cube U9GT5, основано на SoC Rockchip RK3066 и оценивается в 150-200 евро

    09:4529

    ZTE рассекретила смартфон Blade III: Новинка оценена в $230

    09:2512

    Российские специалисты нашли способ обхода новой защиты в Windows 8 и процессорах Intel Ivy Bridge: Артём Шишкин обнаружил уязвимость в RTM-версии Microsoft Windows 8

    09:10

    Перо Bamboo Stylus pocket предназначено для смартфонов и планшетов : Bamboo Stylus pocket меньше, чем Bamboo Stylus solo и Bamboo Stylus duo

    09:003

    HP анонсировала ноутбуки Pavilion Sleekbook 14 и 15, а также Envy m4: Новинки поступят в продажу в США 26 октября

    08:45

    GLOBALFOUNDRIES планирует освоить нормы 14 нм в будущем году : Представлена архитектура транзистора FinFET, оптимизированная для микросхем для мобильных устройств

    08:307

    Buffalo включает в серию HD-PATU3 внешние SSD с интерфейсами USB 3.0 и Thunderbolt: Накопители Buffalo HD-PATU3S будут доступны объемом 128 и 256 ГБ

    08:15

    SecureTower 3.1 – универсализация процесса внедрения в любую корпоративную сеть: Вышла новая версия SecureTower

    08:00

    Система охлаждения 3D-карты Colorful iGame GTX 650 Flame Wars X насчитывает две тепловые трубки: максимальная тактовая частота GPU видеокарты — 1150 МГц

    08:001

    Samsung добавит iPhone 5 в иски против Apple: Южнокорейский производитель не собирается сдаваться

    08:0017

    SLR Magic анонсировала выпуск объективов 25mm T0.95, 35mm T0.95, 35mm T1.4 и 23mm F1.7: Новые объективы SLR Magic будут доступны в вариантах для камер Micro Four Thirds, Sony E и Fuji X

    07:454

    В 2014 году AMD выпустит GPU Volcanic Islands: GPU Sea Islands будут рассчитаны на выпуск по 20-нанометровому техпроцессу

    07:353

    Изучаем анатомию планшета Kindle Fire HD: Специалисты ресурса iFixit разобрали планшет Kindle Fire HD

    07:301

    Phase One представила камеру 645DF+ и объектив Schneider Kreuznach 28mm LS f/4.5 Aspherical: Цена камеры Phase One 645DF+ — 4290 евро или 5990 долларов, объектив Schneider Kreuznach 28mm LS f/4.5 Aspherical стоит столько же

    07:251

    Buffalo обновляет ассортимент беспроводных маршрутизаторов моделями WZR-600DHP, WZR-300HP and WHR-300HP: WZR-600DHP, WZR-300HP и WHR-300HP соответствуют спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

    07:10

    Schneider Kreuznach выпускает 85 mm/2.4 Makro-Symmar и еще три объектива для зеркальных камер Canon, Nikon, Sony и Pentax: Список новинок включает также 28 mm/4.5 Super-Angulon Aspheric, 35 mm/1.4 Xenon и 50 mm/1.4 Xenon

    07:055

    Сетевой коммутатор Cisco Nexus 3548 демонстрирует рекордно малые задержки, первым преодолевая отметку 200 нс: Отрыв Cisco Nexus 3548 от конкурентов достигает 60%

    07:001

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