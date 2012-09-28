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    28 сентября 2012

    Samsung готовит музыкальные смартфоны Galaxy Music и Galaxy Music DUOS: Изделия получат трехдюймовые дисплеи и CPU частотой 850 МГц

    23:247

    Новые сетевые утечки намекают на скорую премьеру смартфона HTC One X+: Цена изделия, укомплектованного 64 ГБ памяти, оценена в $775

    22:5014

    Icy Dock MB996SP-6SB позволяет установить в отсек типоразмера 5,25 дюйма сразу шесть накопителей: Изготавливается MB996SP-6SB из металла, чем обеспечивается хороший отвод тепла и механическую прочность

    21:0713

    3D-карта ASUS GeForce GTX 650 Ti будет иметь 1 ГБ памяти: Ожидается, что GeForce GTX 650 Ti будет стоить $149

    20:107

    Intel собирается выпустить процессор Core i3-3210: О сроке выхода и цене процессора Intel Core i3-3210 пока данных нет

    19:462

    Manfrotto KLYP позволяет прикреплять к смартфонам iPhone осветительные приборы и штативы: По словам Manfrotto, KLYP «превращает iPhone в профессиональную камеру»

    15:5020

    Evernote Food 1.1.10 для Android сохранит впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    15:29

    По словам AMD, новые APU серии A (Trinity) можно разогнать до 6,5 ГГц: Высокий разгонный потенциал делает новые APU серии A особенно привлекательными для части покупателей

    15:2516

    ICQ для Windows Phone 7: Также в новой версии появилась возможность работы с социальными сетями

    15:22

    Scythe включает в серию Gouriki 4 блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт: Продажи новых БП Scythe обещает начать 17 октября

    14:321

    ASUS укомплектовала мониторы PA248QJ и VG27AH ЖК-панелями типа IPS: Модель PA248QJ адресована людям, профессионально работающим с графикой, а VG27AH — геймерам

    14:2510

    Freescale начинает поставки первых в мире микроконтроллеров на процессоре ARM Cortex-M0+: Серию Kinetis L открыла модель KL25

    14:052

    Японцы придумали новое применение дискам Blu-ray: Четыре компании собрались продвигать новый «формат» аудиодисков

    12:4719

    Ультрабуки «взорвут» рынок датчиков движения, полагают аналитики: Трансформируемые ультрабуки зарятся на территорию планшетов

    11:1821

    В Китае анонсирован смартфон HTC One XC на базе двухъядерного процессора Snapdragon S4: Аппарат оснащен сенсорным экраном диагональю 4,7 дюйма

    09:0012

    В этом году поставки жестких дисков достигнут рекордного уровня: Прогноз IHS iSuppli включает только HDD, используемые в компьютерах

    09:0030

    Разработка мемристоров завершена, но HP и Hynix не хотят подрывать рынок флэш-памяти: Выход перспективной памяти отложен на полгода

    08:4567

    Док для накопителей Icy Dock MB981U3-1S оснащен портами USB 3.0 и eSATA: Док для накопителей Icy Dock MB981U3-1S рассчитан на накопители типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма

    08:303

    GPU 3D-карты ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! Extreme Edition разгоняется до 1176 МГц: 3D-карта ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! Extreme Edition комплектуется ковриком Roccat Taito

    08:15

    Nokia объявила стоимость смартфонов Lumia 920 и 820 в России, Германии и Италии: В России Lumia 920 оценена в $800, а Lumia 820 – в $640

    08:0021

    ROCCAT объявила о начале продаж игровых мышей Kone XTD, Kone Pure и Lua : Мыши Kone XTD, Kone Pure и Lua оценены в $90, $70 и $30 соответственно

    08:004

    Kingston выпускает недорогую карту памяти SDXC Class 10 объемом 128 ГБ: Одновременно выпущена карта памяти Kingston SDXC Class 10 объемом 64 ГБ

    07:457

    Портативный картовод Scythe CF-Reader оснащен интерфейсом USB 3.0: Продажи Scythe CF-Reader (SCCFR-1000) уже начались по цене 16,70 евро

    07:30

    Планшет ZTE V98 под управлением Windows 8: подробности и фото: толщина изделия составляет всего 8,9 мм

    07:156

    В надежде повысить выход годной продукции, AUO делает ставку на процесс печати в производстве панелей AMOLED: Важным достоинством технологии печати считаются низкие издержки

    07:153

    RIM рассказала о платформе BlackBerry 10 и представила тестовое устройство Dev Alpha B: Устройство Dev Alpha B оснащено экраном размером 4,2 дюйма

    07:006

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