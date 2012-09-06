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    6 сентября 2012

    Sparkle оснащает 3D-карты Calibre X680 Captain и Calibre X670 Captain кулерами CoolPro: Карты Calibre X680 Captain и Calibre X670 Captain имеют видеовыходы DisplayPort, HDMI, DVI-I и DVI-D

    19:193

    Продажи Samsung Galaxy S III превысили 20 миллионов штук : На преодоление этой планки у Samsung ушло всего 100 дней

    19:1150

    Kobo представила две электронные книги и планшет: К числу новинок принадлежат электронные книги Glo и Mini, а также Android-планшет Arc

    16:132

    Процессор Intel Core i7-3960X игрового настольного ПК ASUS ROG TYTAN CG8890 имеет водяное охлаждение: В конфигурацию ASUS ROG TYTAN CG8890 входит 3D-карта NVIDIA GeForce GTX 690

    14:3822

    Microchip DM320014 и DM320413: платы для разработки электронных звуковых устройств: Основой Microchip DM320014 и DM320413 служит микроконтроллер PIC32MX250F128

    14:053

    MSI Radeon HD 7750 OC V2 — попытка сделать разогнанную 3D-карту тише и дешевле: Основой MSI Radeon HD 7750 OC V2 является 28-нанометровый GPU Cape Verde

    13:204

    ARM верит в появление Cortex-A15 в смартфонах до конца года: Прошло всего два года, и Cortex-A15 может оказаться в серийных устройствах

    12:5731

    EF StartUp Manager v.5.10 - утилита для управления автозапуском приложений на Windows: Утилита для управления автозапуском приложений на Windows

    12:401

    Линейка FUJINON XF пополнилась объективами XF14mm F2.8 и XF18-55mm F2.8-4 OIS LM: Объектив FUJINON XF14mm F2.8 стоит $899, FUJINON XF18-55mm F2.8-4 OIS LM — $699

    12:204

    Becky! Internet Mail v.2.62.00 – простой почтовый клиент: Простой почтовый клиент

    12:05

    PowerArchiver 2012 v.13.01 - мощный и функциональный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    11:301

    Sharp пришлось заложить завод, выпускающий дисплеи для новой модели iPhone, и другие производства в Японии: Sharp балансирует на грани банкротства

    11:2020

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.4.5 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:55

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC7850 предназначен для 3D-карт AMD Radeon HD 7850 : Основание EK-FC7850 сделано из меди и никелировано

    10:434

    Easy CD-DA Extractor v.16.0.8.1 - программа для копирования музыкальных произведений с аудио-носителей: Программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD

    10:20

    Leadtek подготовила низкопрофильный вариант видеокарты NVIDIA GeForce GT 630: GPU и память изделия работают на штатных частотах

    10:154

    NVIDIA собирается выпустить четыре модели 3D-карт на GPU GK106: Модификации GK106, используемые в этих картах, будут несколько различаться

    09:557

    Основой беззеркальной камеры FUJIFILM X-E1 стал датчик изображения X-Trans CMOS формата APS-C разрешением 16 Мп : При габаритах 129 x 75 x 38 мм камера FUJIFILM X-E1 с батареей весит 350 г

    09:5019

    Orico 6518 — внешняя стыковочная станция для HDD и SSD с интерфейсом USB 3.0: Подключение накопителей осуществляется по интерфейсу SATA 3 Гбит/с

    09:461

    HWiNFO32 v.4.04 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:45

    Смартфон Motorola DROID RAZR MAXX HD комплектуется батареей емкостью 3300 мА∙ч: Смартфон Motorola DROID RAZR MAXX HD поддерживает LTE

    09:1535

    Trojan.Rodricter распространяется с помощью критической уязвимости Java: Угроза под уязвимость Java

    09:10

    Acronis предлагает быстрое, гибкое и эффективное восстановление данных в различных средах с новой версией унифицированной платформы: Новая версия Acronis Backup & Recovery упрощает внедрение облачного бэкапа

    08:35

    Комплекты ОЗУ GeIL Evo Leggera достигают частоты 2800 МГц с низкопрофильными радиаторами: Вероятно, при ручном разгоне им удастся взять частоту 3 ГГц

    08:35

    Nokia подала заявку на патент, описывающий графеновый датчик изображения: В базе данных американского патентного ведомства обнаружилась заявка за номером US20120205518.

    08:1516

    Windows Server 2012 доступен для загрузки: Windows Server 2012 – это новая операционная система

    08:00

    Dune HD Connect — самый маленький в мире проигрыватель видео Full HD: Проигрыватель Dune HD Connect представлен на IFA 2012

    08:0021

    Adaptec выпускает контроллеры RAID с наибольшим в отрасли числом портов SAS/SATA 6 Гбит/с: Контроллеры Adaptec 7-й серии выполнены в виде карт расширения для слота PCI Express 3.0

    07:301

    Murata выпускает самый маленький в мире монолитный керамический конденсатор: Размеры конденсатора — 0,25 x 0,125 x 0,125 мм

    07:159

    Продажи бюджетного смартфона Motorola RAZR M начнутся на будущей неделе : Цена Motorola RAZR M названа равной $99

    07:006

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