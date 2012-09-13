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    13 сентября 2012

    IDF 2012, день второй: Advanced Technologies Zone, как использовать Windows 8 на обычных ПК: Универсальный метод — вообще не ставить Windows 8 на свой ПК

    22:5228

    Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 660 и GTX 650 представлены официально: Основой модели GeForce GTX 660, оцененной в $229, служит новый GPU GK106

    22:205

    IDF 2012, выставка: Huawei, DTS и Portrait Displays: Компания DTS продемонстрировала на IDF свои решения для улучшения звучания музыки

    21:364

    Расходы на ИТ за год вырастут на 6%, подсчитали специалисты IDC : Спад в экономике не мешает наращивать расходы на вычислительную технику

    21:21

    SunVox 1.7.2 — синтезатор для мобильных платформ: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    20:57

    SwiftKey 3.0.4.343 — виртуальная клавиатура для Android : Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    20:561

    Snapseed 1.41 для iPad упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    20:37

    Quick System Info Pro 2.1.2 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    20:34

    Обновлена SketchBook Pro 2.6 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    20:33

    В смартфоне iPhone 5 стоит двухъядерный процессор ARM Cortex-A15: Cortex-A15 — самый высокопроизводительный процессор ARM

    20:32103

    Secrets for Android 2.2 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    20:27

    Prey Anti-Theft 0.5.8 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    20:22

    IM+ 2.5 — общение на Windows Phone: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    20:08

    Hide Files 1.2 защищает данные на Android: Если на вашем мобильном устройстве хранятся конфиденциальные данные, будет не лишним позаботиться о сохранности этих файлов

    20:05

    Основой 24-дюймового моноблочного ПК Gigabyte AB24BT является чипсет Intel H61: Моноблок Gigabyte AB24BT оснащен доком для накопителя типоразмера 2,5 дюйма

    19:302

    Специалисты HGST придумали заполнять жесткие диски гелием, чтобы существенно увеличить их объем: HGST демонстрирует новую платформу на конференции инвесторов WDC

    18:4641

    Систему Nikon 1 пополнил объектив 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8: Цена объектива 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 примерно равна $190

    17:089

    PDFMate Free PDF Merger v.1.03 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    13:50

    Сомнения в будущем ПК мешают производителям разрабатывать оптические приводы толщиной менее 9,5 мм: Современные технологии и накопленный опыт позволяют разработать модели толщиной 7 мм, но они пока не востребованы

    13:1918

    Picasa v.3.9 Build 136.9 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    13:15

    Корпуса Lian Li PC-A75X и PC-A76X относятся к категории full tower: Модели отличаются лишь внешним видом передней панели

    13:1212

    Apple iTunes v.10.7 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    12:40

    IDF 2012, выставка: тонкие оптические приводы и проекторы Panasonic для ультрабуков: Компания Panasonic привезла на IDF оптический привод толщиной 7 мм

    12:352

    MSI вот-вот выпустит 3D-карту GeForce GTX 660 TwinFrozr III: Цена MSI GeForce GTX 660 TwinFrozr III примерно равна $280

    12:224

    IDF 2012, выставка: самый тонкий в мире моноблок IdeaCentre A720 и еще одна новинка Lenovo : Lenovo выходит на рынок решений для вычислительных центров

    12:058

    BurnAware v.5.2 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    12:05

    ECS анонсировала системную плату A85F2-A Golden для APU AMD Trinity: Системная плата типоразмера ATX построена на чипсете AMD A85X

    12:017

    Download Accelerator Plus v.10.0.4.3 - бесплатный функциональный диспетчер закачек: Бесплатный функциональный менеджер закачек

    11:30

    Корпус для внешнего накопителя Marshal MAL-4625SBKU3 соответствует спецификациям SATA 6 Гбит/с и USB 3.0: Цена MAL-4625SBKU3 примерно равна $35

    11:264

    Point of View объединяет в планшетах ProTab 3 XXL IPS и ProTab 3 IPS качественные дисплеи, емкие АКБ и ОС Android 4.1: Новинки оценены в Европе в 249 и 259 евро соответственно

    11:1310

    Parted Magic 2012-09-12 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    10:55

    В стыковочной станции ASUS HZ-1 используется интерфейс USB 3.0 и контроллер DisplayLink SuperSpeed DL-3900 : Рекомендованная производителем розничная цена ASUS USB 3.0 HZ-1 Docking Station — $180

    10:39

    SmartFTP v.4.1 Build 1264 - FTP-клиент с удобным интерфейсом: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    10:20

    LG использует в мониторах E2422PY и E2722PY ЖК-панели MVA и AH-IPS соответственно: Новинки оценены в 299 и 379 евро соответственно

    09:504

    MVSoft PC Information v.2.7.1.5 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    09:451

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D600: Разрешение цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D600 формата FX равно 24,3 Мп

    09:3547

    SpeedFan v.4.47 - утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов: Утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    09:10

    "Платежный сканер" для Android - наведи и оплати ЖКХ: "Мобильные платежные сервисы" объявляет о выпуске приложения "Платежный сканер"

    08:35

    "Роснефть" выпустила приложение для поиска заправок: Новое приложение поможет узнать, где находится ближайшая автозаправка и сколько там стоит литр топлива

    08:00

    AMD снова снизит цены на 3D-карты серии Radeon HD 7000: Новое снижение цен на 3D-карты серии Radeon HD 7000 уже заметно

    07:0013

    IDF 2012, выставка: HAXM и другие разработки Intel Labs: HAXM — это драйвер, обеспечивающий эмуляцию Android на архитектуре x86 с аппаратным ускорением

    00:331

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